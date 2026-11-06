Ferrari удивила решением для первого электрокара бренда: что у него общего со смартфоном

Ferrari разработала для своего первого электромобиля Luce аккумуляторы по технологии, которая обычно применяется в смартфонах. Такое решение позволило снизить вес батареи, улучшить её охлаждение и более эффективно использовать пространство в салоне.

Об этом пишет издание Autoblog.

Для создания аккумуляторов итальянский автопроизводитель сотрудничал с южнокорейской компанией SK On. Вместе они разработали плоские гибкие элементы питания пакетного типа (pouch cells), которые имеют мягкий корпус из многослойной алюминиево-пластиковой пленки вместо традиционного металлического.

Подобные аккумуляторы используются в смартфонах и других компактных устройствах. В автомобилях они также обладают рядом преимуществ. В частности, они весят меньше, чем аналоги в стальных или алюминиевых корпусах, а их размеры можно адаптировать к форме имеющегося пространства. Это позволяет уменьшить общую массу электромобиля и рациональнее организовать компоновку салона.

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Ferrari Luce 2026 Фото: Ferrari

Особое внимание при разработке уделили мощности аккумуляторов. Руководитель проекта Luce Андреа Бинотти рассказал, что SK On согласилась изменить конструкцию контактных выводов элементов питания, чтобы они могли передавать ток большей силы, чем предусмотрено их номинальным показателем. Это позволило увеличить удельную мощность батареи.

Еще одним преимуществом такой конструкции является более эффективный отвод тепла. Благодаря большей площади поверхности и особенностям расположения электродов аккумуляторы лучше рассеивают тепло, что помогает поддерживать их работу при интенсивной нагрузке.

Ferrari Luce 2026 Фото: Ferrari

Ferrari также предусмотрела возможность замены аккумуляторных блоков, чтобы продлить срок службы автомобиля. Для этого соответствующим образом спроектировали его шасси.

Несмотря на неоднозначную реакцию на дизайн Luce, электромобиль, по утверждению Ferrari, уже распродан. Значительная часть заказов поступила из Китая, а первые поставки покупателям должны начаться в ближайшее время.

Ferrari Luce 2026 Фото: Ferrari

Разработки для Luce могут стать основой для будущих моделей бренда. Ferrari постепенно расширяет применение электрифицированных силовых установок, в частности гибридных систем, которые должны обеспечивать высокую мощность и в то же время соответствовать требованиям по выбросам. Новые технологии помогут компании подготовиться к возможному ужесточению экологических норм.

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