Ferrari здивувала рішенням для першого електрокара бренду: що спільного в нього зі смартфоном

Ferrari розробила для свого першого електромобіля Luce акумулятори за технологією, яку зазвичай застосовують у смартфонах. Таке рішення допомогло зменшити вагу батареї, покращити її охолодження та ефективніше використовувати простір у салоні.

Про це пише видання Autoblog.

Для створення акумуляторів італійський автовиробник співпрацював із південнокорейською компанією SK On. Разом вони розробили пласкі гнучкі елементи живлення пакетного типу (pouch cells), які мають м'який корпус із багатошарової алюмінієво-пластикової плівки замість традиційного металевого.

Подібні акумулятори використовують у смартфонах та інших компактних пристроях. В автомобілях вони також мають кілька переваг. Зокрема, важать менше за аналоги у сталевих або алюмінієвих корпусах, а їхні розміри можна адаптувати до форми доступного простору. Це дає змогу зменшити загальну масу електромобіля та раціональніше організувати компонування салону.

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Ferrari Luce 2026 Фото: Ferrari

Особливу увагу під час розробки приділили потужності акумуляторів. Керівник проєкту Luce Андреа Бінотті розповів, що SK On погодилася змінити конструкцію контактних виводів елементів живлення, щоб вони могли передавати струм вищої сили, ніж передбачено їхнім номінальним показником. Це дало змогу збільшити питому потужність батареї.

Ще однією перевагою такої конструкції є ефективніше відведення тепла. Завдяки більшій площі поверхні та особливостям розташування електродів акумулятори краще розсіюють тепло, що допомагає підтримувати їхню роботу під час інтенсивного навантаження.

Ferrari Luce 2026 Фото: Ferrari

Ferrari також передбачила можливість заміни акумуляторних блоків, щоб продовжити термін служби автомобіля. Для цього відповідним чином спроєктували його шасі.

Попри суперечливу реакцію на дизайн Luce, електромобіль, за твердженням Ferrari, уже розпроданий. Значна частина замовлень надійшла з Китаю, а перші поставки покупцям мають розпочатися найближчим часом.

Ferrari Luce 2026 Фото: Ferrari

Розробки для Luce можуть стати основою для майбутніх моделей бренду. Ferrari поступово розширює використання електрифікованих силових установок, зокрема гібридних систем, які мають забезпечувати високу потужність і водночас відповідати вимогам щодо викидів. Нові технології допоможуть компанії підготуватися до можливого посилення екологічних норм.

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