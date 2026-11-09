Расходы шокируют даже после покупки: названы 11 марок авто, которых дороже всего содержать

Американская компания Bumper проанализировала расходы на содержание автомобиля в течение пяти лет и составила рейтинг 11 популярных брендов. Самым дорогим оказался Lexus, а самым доступным по этому показателю — Mitsubishi.

Об этом пишет издание GOBankingRates.

В ходе исследования специалисты сравнили средние расходы на содержание автомобилей разных производителей с учетом регулярного технического обслуживания и ремонта. Результаты показали, что даже выгодная цена при покупке не гарантирует низких расходов в последующие годы.

Согласно анализу Bumper, средняя стоимость пятилетнего владения автомобилем Mitsubishi составляет 37 440 долларов (около 1,7 млн грн). Это самый низкий показатель среди всех участников рейтинга. Второе место занял Nissan с результатом 37 550 долларов (около 1,70 млн грн), а третье — Kia, на которую за пять лет в среднем тратят 38 999 долларов (около 1,77 млн грн).

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Nissan Qashqai

В середину списка вошли Tesla с расходами в 42 193 доллара (около 1,91 млн грн), Subaru — 44 310 долларов (около 2,01 млн грн) и Honda — 44 429 долларов (около 2,01 млн грн). Далее расположились Jeep с показателем 47 910 долларов (около 2,17 млн грн), Dodge — 48 618 долларов (около 2,20 млн грн) и Toyota — 49 956 долларов (около 2,26 млн грн).

Наибольшие расходы зафиксированы у владельцев автомобилей Ford и Lexus. За пять лет владения автомобилем Ford в среднем обходится в 62 343 доллара (около 2,83 млн грн), тогда как для Lexus этот показатель достигает 71 692 долларов (около 3,25 млн грн).

Tesla Roadster Фото: Tesla

Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим брендами в рейтинге составляет более 34 тысяч долларов. По подсчетам Bumper, содержание Lexus в течение пяти лет обходится почти вдвое дороже, чем Honda или Nissan.

Данные для рейтинга взяты из анализа Bumper, актуального по состоянию на 23 марта 2026 года.

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