Витрати шокують навіть після купівлі: названо 11 марок авто, які найдорожче утримувати

Американська компанія Bumper проаналізувала витрати на володіння авто протягом п'яти років і склала рейтинг 11 популярних брендів. Найдорожчою виявилася Lexus, а найдоступнішою за цим показником — Mitsubishi.

Про це пише видання GOBankingRates.

Під час дослідження фахівці порівняли середні витрати на володіння авто різних виробників, враховуючи регулярне технічне обслуговування та ремонт. Результати показали, що навіть вигідна ціна під час купівлі не гарантує низьких витрат у наступні роки.

Згідно з аналізом Bumper, середня вартість п'ятирічного володіння авто Mitsubishi становить 37 440 доларів (близько 1,7 млн грн). Це найнижчий показник серед усіх учасників рейтингу. Друге місце посів Nissan із результатом 37 550 доларів (близько 1,70 млн грн), а третє — Kia, на яку за п'ять років у середньому витрачають 38 999 доларів (близько 1,77 млн грн).

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Nissan Qashqai

До середини списку потрапили Tesla із витратами 42 193 долари (близько 1,91 млн грн), Subaru — 44 310 доларів (близько 2,01 млн грн) та Honda — 44 429 доларів (близько 2,01 млн грн). Далі розташувалися Jeep із показником 47 910 доларів (близько 2,17 млн грн), Dodge — 48 618 доларів (близько 2,20 млн грн) і Toyota — 49 956 доларів (близько 2,26 млн грн).

Найбільші витрати зафіксували у власників Ford та Lexus. За п'ять років володіння авто Ford у середньому обходиться у 62 343 долари (близько 2,83 млн грн), тоді як для Lexus цей показник сягає 71 692 доларів (близько 3,25 млн грн).

Tesla Roadster Фото: Tesla

Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим брендами у рейтингу становить понад 34 тисячі доларів. За підрахунками Bumper, утримання Lexus протягом п'яти років обходиться майже вдвічі дорожче, ніж Honda або Nissan.

Дані для рейтингу взяли з аналізу Bumper, актуального станом на 23 березня 2026 року.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск планує приблизно в середині наступного року припинити виробництво електропікапа Cybertruck на підприємстві Gigafactory Texas. Виробничі лінії, які звільняться після цього, використають для нарощування випуску нової моделі Cybercab.

Крім того, у жовтні 2026 року український ринок нових авто продемонстрував суттєве скорочення попиту на електромобілі. Їхня частка серед продажів знизилася з 31% до 8,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас покупці віддавали перевагу бензиновим, дизельним і гібридним авто.