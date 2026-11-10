Volkswagen, которого никто не ожидал: легендарного жука превратили в монстра Alpina с турбодвигателем

Цифровой художник Abimelec Design представил рендер Volkswagen New Beetle в стиле Alpina. Виртуальная модель получила фирменные дизайнерские элементы немецкого тюнинг-ателье и турбированный двигатель VR6 в плане автора.

Об этом пишет издание Motor1.

Проект под названием B1 Turbo сочетает округлый кузов Beetle с характерными чертами автомобилей Alpina. На рендерах автомобиль изображен в темно-синем цвете с классическими многоспицевыми колесными дисками и фирменными декоративными полосами на кузове.

Alpina Volkswagen Beetle Render Фото: Abimelec Design

Идея возникла после знакомства дизайнера из Volkswagen Beetle RSi. В прошлом году во время поездки в Мехико он смог поближе осмотреть автомобиль, принадлежащий его знакомому. Abimelec Design больше всего поразили расширенный кузов и более роскошный салон по сравнению с обычным Beetle. По его словам, интерьер напоминал отделку BMW или автомобилей небольших премиальных производителей.

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Alpina Volkswagen Beetle Render Фото: Abimelec Design

Это вдохновило художника вообразить, каким мог бы быть Beetle, если бы за его доработку взялась Alpina. Ранее он уже создавал схожие концепты, перенося дизайнерский стиль ателье на другие марки. Среди его предыдущих работ – Range Rover, Toyota Supra и Porsche 911 поколения 964.

Для виртуального B1 Turbo автор предусмотрел турбированный двигатель VR6 и автоматическую коробку передач. За основу такой концепции могла бы служить силовая установка Beetle RSi – атмосферный 3,2-литровый VR6 мощностью 221 л. В серийной версии RSi также использовали шестиступенчатую механическую коробку и полный привод.

Alpina Volkswagen Beetle Render Фото: Abimelec Design

Впрочем, B1 Turbo остается исключительно дизайнерской фантазией. Volkswagen прекратил производство Beetle в 2019 году, а Alpina теперь официально входит в состав BMW Group. Поэтому общий проект двух немецких брендов практически невозможен.

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