Volkswagen, якого ніхто не очікував: легендарного жука перетворили на монстра Alpina з турбодвигуном

Цифровий художник Abimelec Design представив рендер Volkswagen New Beetle у стилі Alpina. Віртуальна модель отримала фірмові дизайнерські елементи німецького тюнінг-ательє та турбований двигун VR6 у задумі автора.

Про це пише видання Motor1.

Проєкт під назвою B1 Turbo поєднує округлий кузов Beetle з характерними рисами автомобілів Alpina. На рендерах автомобіль зображений у темно-синьому кольорі, з класичними багатоспицевими колісними дисками та фірмовими декоративними смугами на кузові.

Alpina Volkswagen Beetle Render Фото: Abimelec Design

Ідея виникла після знайомства дизайнера з Volkswagen Beetle RSi. Минулого року під час поїздки до Мехіко він зміг ближче оглянути автомобіль, який належить його знайомому. Abimelec Design найбільше вразили розширений кузов і значно розкішніший салон порівняно зі звичайним Beetle. За його словами, інтер'єр нагадував оздоблення BMW або автомобілів невеликих преміальних виробників.

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Alpina Volkswagen Beetle Render Фото: Abimelec Design

Це надихнуло художника уявити, яким міг би бути Beetle, якби за його доопрацювання взялася Alpina. Раніше він уже створював подібні концепти, переносячи дизайнерський стиль ательє на інші марки. Серед його попередніх робіт — Range Rover, Toyota Supra та Porsche 911 покоління 964.

Для віртуального B1 Turbo автор передбачив турбований двигун VR6 і автоматичну коробку передач. За основу такої концепції могла б слугувати силова установка Beetle RSi — атмосферний 3,2-літровий VR6 потужністю 221 к. с. У серійній версії RSi також використовували шестиступеневу механічну коробку передач і повний привод.

Alpina Volkswagen Beetle Render Фото: Abimelec Design

Втім, B1 Turbo залишається виключно дизайнерською фантазією. Volkswagen припинив виробництво Beetle у 2019 році, а Alpina тепер офіційно входить до складу BMW Group. Тому спільний проєкт двох німецьких брендів наразі практично неможливий.

Раніше ми повідомляли, що автомобіль Тоні Старка з фільму "Месники" виставили на аукціон. За перші 48 годин торгів його вартість у ставках сягнула 98 500 доларів, попри незначні косметичні дефекти кузова.

Крім того, американське ательє Gunther Werks презентувало унікальний Porsche 911 Turbo Brundle Edition із двигуном потужністю 860 к. с.. Автомобіль розробили спільно з дизайнеркою Чарлі Брандл, присвятивши його гоночній кар'єрі її батька — колишнього гонщика Формули-1 Мартіна Брандла.