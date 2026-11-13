"Я боялся": Джереми Кларксон рассказал об опасной поездке на беспилотном Tesla Cybercab

Британский телеведущий Джереми Кларксон опробовал беспилотное такси Tesla Cybercab в Техасе и сообщил о ряде опасных сбоев — от проезда на красный свет до неспособности автомобиля остановиться в пункте назначения.

Об этом сообщает издание Motor1.

Для своей колонки в газете The Sunday Times Кларксон заказал две поездки на роботакси Tesla. Обе оказались неудачными, хотя проблемы были разными.

При первой попытке Cybercab остановился недалеко от места посадки и не с места не сдвигался. Встроенный голосовой помощник при этом уверял, что автомобиль уже движется. Представитель Tesla, по словам ведущего, посоветовал отменить заказ и вызвать другой автомобиль.

Вторая поездка оказалась гораздо более тревожной. Сначала роботакси двигалось нормально, но впоследствии, как утверждает Кларксон, начало проезжать на красный свет и резко тормозить перед препятствиями, которых на самом деле не было.

Видео дня

Tesla Cybercab Фото: Tesla

Особое беспокойство вызвало то, что пассажир не мог вмешаться в управление. Tesla Cybercab не имеет руля и педалей, поэтому Кларксон был вынужден просто наблюдать за действиями системы. Он признался, что примерно 10 минут во время поездки действительно боялся за свою безопасность.

Еще один напряженный момент возник, когда автомобилю пришлось реагировать на автономную тележку для покупок, которая пересекла ему путь.

Проблемы продолжились даже после прибытия в пункт назначения. Вместо того чтобы остановиться, Cybercab сообщил пассажиру, что ищет безопасное место для остановки, и продолжил движение. По словам Кларксона, автомобиль проехал мимо нескольких участков, которые вполне подходили для этого.

Tesla Cybercab, VW XL1 Фото: carscoops.com

Несмотря на то, что ведущему понравился внешний вид Cybercab и уверенность, с которой Илон Маск продвигает свои технологии, сам опыт он оценил негативно.

"Мне нравилась смелость Маска, и я считал, что Cybercab выглядит достойно, но я бы отказался от такой поездки, если бы эта машина появилась в Лондоне", — написал Кларксон.

Проблемы с беспилотными такси Tesla фиксировались и ранее. В частности, автопарк роботакси в Остине привлек внимание после столкновения одного из автомобилей с дорожным столбиком-болардом. Сообщалось также о начале федерального расследования безопасности работы системы.

Tesla Cybercab

Сервис роботакси Tesla использует как электрические кроссоверы Model Y, так и Cybercab. Он работает в Остине, Далласе, Хьюстоне, Майами, Орландо и Тампе. В начале ноября 2026 года компания расширила географию обслуживания, добавив Форт-Уэрт и Сан-Антонио. Tesla постепенно переходит к работе беспилотного сервиса без постоянного контроля со стороны человека и к почти круглосуточному обслуживанию в отдельных городах.

По оценкам независимых исследователей, анализирующих регистрационные данные Техаса, по состоянию на середину ноября в штате было зарегистрировано около 1300 автомобилей Tesla Robotaxi LLC. Определить точное количество Cybercab и Model Y в этом автопарке сложно — исследователи различают их по идентификационным номерам VIN, а официальной статистики по моделям нет.

Tesla ранее заявляла о намерении в будущем продавать двухместный Cybercab не только для собственного сервиса роботакси, но и частным покупателям. Однако конкретных сроков начала розничных продаж компания пока не назвала.

Кто такой Джереми Кларксон

Джереми Кларксон — британский телеведущий, автомобильный журналист и писатель, известный благодаря шоу "Top Gear", которое он вел вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем. Его острый юмор, критические обзоры и нестандартный подход к оценке автомобилей сделали программу популярной во многих странах мира.

Джереми Кларксон Фото: Iconic Auctioneers

После ухода из BBC в 2015 году Кларксон вместе с коллегами создал автомобильное шоу "The Grand Tour". Впоследствии он запустил документальный проект "Clarkson's Farm", в котором рассказывает о своей ферме в Великобритании.

Ранее мы писали о том, что в Европе начались продажи нового флагманского электрокроссовера MG.

Кроме того, мы рассказывали о самом большом электрическом кроссовере Toyota.