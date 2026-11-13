"Я боявся": Джеремі Кларксон розповів про небезпечну поїздку на безпілотному Tesla Cybercab

Британський телеведучий Джеремі Кларксон випробував безпілотне таксі Tesla Cybercab у Техасі та повідомив про низку небезпечних збоїв — від проїзду на червоне світло до нездатності автомобіля зупинитися в пункті призначення.

Про це пише видання Motor1.

Для своєї колонки в газеті The Sunday Times Кларксон замовив дві поїздки на роботаксі Tesla. Обидві виявилися невдалими, хоча проблеми були різними.

Під час першої спроби Cybercab зупинився неподалік від місця посадки та не рушав з місця. Вбудований голосовий помічник при цьому запевняв, що автомобіль уже рухається. Представник Tesla, за словами ведучого, порадив скасувати замовлення та викликати інше авто.

Друга поїздка виявилася значно тривожнішою. Спочатку роботаксі рухалося нормально, але згодом, як стверджує Кларксон, почало проїжджати на червоне світло та різко гальмувати перед перешкодами, яких насправді не було.

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Tesla Cybercab Фото: Tesla

Особливе занепокоєння викликало те, що пасажир не міг втрутитися в керування. Tesla Cybercab не має керма та педалей, тому Кларксон був змушений просто спостерігати за діями системи. Він зізнався, що приблизно 10 хвилин під час поїздки справді боявся за свою безпеку.

Ще один напружений момент виник, коли автомобіль зіткнувся з необхідністю реагувати на автономний візок для покупок, який перетинав йому шлях.

Проблеми продовжилися навіть після прибуття до пункту призначення. Замість того щоб зупинитися, Cybercab повідомив пасажиру, що шукає безпечне місце для зупинки, і продовжив рух. За словами Кларксона, автомобіль проїхав повз кілька ділянок, які цілком підходили для цього.

Tesla Cybercab VW XL1 Фото: carscoops.com

Попри те, що ведучому сподобався зовнішній вигляд Cybercab і впевненість, із якою Ілон Маск просуває свої технології, сам досвід він оцінив негативно.

"Мені подобалася сміливість Маска, і я вважав, що Cybercab має відповідний вигляд, але я б відмовився від такої поїздки, якби це авто з'явилося в Лондоні", — написав Кларксон.

Проблеми з безпілотними таксі Tesla фіксували й раніше. Зокрема, автопарк роботаксі в Остіні привернув увагу після зіткнення одного з автомобілів із дорожнім стовпчиком-болардом. Повідомлялося також про початок федерального розслідування безпеки роботи системи.

Tesla Cybercab

Сервіс роботаксі Tesla використовує як електричні кросовери Model Y, так і Cybercab. Він працює в Остіні, Далласі, Г'юстоні, Маямі, Орландо та Тампі. На початку листопада 2026 року компанія розширила географію послуг, додавши Форт-Верт і Сан-Антоніо. Tesla поступово переходить до роботи безпілотного сервісу без постійного нагляду людини та майже цілодобового обслуговування в окремих містах.

За оцінками незалежних дослідників, які аналізують реєстраційні дані Техасу, станом на середину листопада в штаті було зареєстровано близько 1300 автомобілів Tesla Robotaxi LLC. Визначити точну кількість Cybercab і Model Y у цьому автопарку складно — дослідники розрізняють їх за ідентифікаційними номерами VIN, а офіційної статистики за моделями немає.

Tesla раніше заявляла про намір у майбутньому продавати двомісний Cybercab не лише для власного сервісу роботаксі, а й приватним покупцям. Однак конкретних термінів початку роздрібних продажів компанія поки не назвала.

Хто такий Джеремі Кларксон

Джеремі Кларксон — британський телеведучий, автомобільний журналіст і письменник, відомий завдяки шоу Top Gear, яке він вів разом із Річардом Гаммондом і Джеймсом Меєм. Його гострий гумор, критичні огляди та нестандартна манера оцінювати автомобілі зробили програму популярною в багатьох країнах світу.

Джеремі Кларксон Фото: Iconic Auctioneers

Після звільнення з BBC у 2015 році Кларксон разом із колегами створив автомобільне шоу The Grand Tour. Згодом він запустив документальний проєкт Clarkson's Farm, у якому розповідає про власну ферму у Великій Британії.

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