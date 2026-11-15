125 автомобилей, о которых мечтают коллекционеры: Ford впервые показал свое секретное хранилище (фото)

Один из Mustang снимался в популярном американском телешоу, другие автомобили вошли в историю гонок, а некоторые годами скрывались от посторонних глаз — теперь Ford продемонстрировал 125 редких машин, которые мало кто имел возможность увидеть.

В субботу, 14 ноября, компания Ford впервые открыла двери своего нового хранилища Ford Vault в Мичигане для посетителей. Среди экспонатов — редкие концепт-кары, культовые Mustang из Голливуда, легенды гоночного спорта, старинные полицейские машины и даже карета скорой помощи 1938 года. Интерес к коллекции оказался настолько велик, что билеты на первый показ раскупили очень быстро. Впрочем, в компании пообещали, что это не последняя возможность увидеть автомобильные сокровища. Об открытии хранилища сообщило издание Associated Press.

Речь идет о новом хранилище исторических автомобилей Ford Vault в городе Ромулус, штат Мичиган. Помещение расположено в бывшем логистическом центре Amazon и занимает около 79 тысяч квадратных футов — это примерно 7339 квадратных метров. Там собрали 125 транспортных средств из коллекции Heritage Fleet — от классических моделей и гоночных машин до экспериментальных разработок и автомобилей, ставших частью американской поп-культуры.

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По словам менеджера по архивам и наследию компании Ford Теда Райана, компания не собирается скрывать эту коллекцию от автомобильного сообщества.

"Вы не создаете такой опыт и такое пространство для того, чтобы потом его скрыть. Мы найдем способ сделать его доступным для автомобильного сообщества Мичигана как можно скорее", — сказал он.

Известно, что на создание хранилища ушло около трёх лет. За это время компания собрала автомобили, которые ранее хранились в разных местах.

Первыми коллекцию смогли увидеть отдельные представители общественности и сотрудники компании.

Какие автомобили вошли в коллекцию

В хранилище были представлены 125 исторически значимых автомобилей из коллекции Heritage Fleet. Среди них — гоночные машины, концепт-кары, прототипы и модели, связанные с кино и телевидением.

Один из самых интересных экспонатов выставки — прототип Mustang GT 2005 года, который помог проложить путь к созданию Shelby GT350. Инженеры Ford дали автомобилю прозвище "Johnny Cash" в честь американского певца. Название отсылает к его песне "One Piece at a Time", в которой рассказывается о работнике автозавода, собиравшем автомобиль из разных деталей.

Прототип на протяжении многих лет модифицировали и дополняли новыми компонентами. Тед Райан сравнил его с Франкенштейном, поскольку к машине постепенно прикручивали различные детали.

"Это как Франкенштейн. На протяжении многих лет к Джонни что-то прикручивали. Его впервые выставили на обозрение", — рассказал менеджер по архивам и наследию компании Ford Тед Райан.

Еще одна важная часть экспозиции — три автомобиля Ford GT40, занявшие первые три места в гонке "24 часа Ле-Мана" в 1966 году. Эта победа стала одной из самых известных страниц в истории автоспорта и легла в основу сюжета фильма "Ford против Ferrari" 2019 года с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом.

Автомобили-победители гонки "24 часа Ле-Мана" 1966 года в хранилище Ford Vault Фото: AP News

Среди прочих экспонатов:

Ford Model T 1910 года — автомобиль с правым рулем, произведённый в Великобритании. Он оставался там до 2025 года, когда его включили в историческую коллекцию Ford.

Автомобиль Ford Model T 1910 года выпуска Фото: AP News

Mustang Convertible 1973 года — кабриолет, который снимался в американском телесериале "Шоу Мэри Тайлер Мур". После продажи в 1974 году автомобиль находился в частной собственности. Ford приобрел его в 2025 году. Кузов машины был отреставрирован в 1999 году, а салон сохранил оригинальную отделку.

— кабриолет, который снимался в американском телесериале "Шоу Мэри Тайлер Мур". После продажи в 1974 году автомобиль находился в частной собственности. Ford приобрел его в 2025 году. Кузов машины был отреставрирован в 1999 году, а салон сохранил оригинальную отделку. Исторические полицейские автомобили — машины, которые использовались для патрулирования.

— машины, которые использовались для патрулирования. Карета скорой помощи 1938 года — одно из необычных транспортных средств в коллекции.

Таким образом, экспозиция охватывает не только историю серийных моделей Ford, но и разработки, демонстрирующие, как менялись автомобильный дизайн, инженерные решения и роль автомобилей в массовой культуре.

Для чего компания Ford создала отдельное хранилище

Ford Vault задумывался не просто как музей или место для хранения старых автомобилей. Компания хочет использовать его в качестве действующего архива, к которому будут иметь доступ современные дизайнеры, инженеры и другие специалисты.

Они смогут непосредственно изучать конструкции старых машин, анализировать экспериментальные разработки и искать идеи для будущих моделей. Таким образом, исторические автомобили должны стать не только частью наследия компании, но и источником вдохновения для новых технологических решений.

Менеджер архивов Ford Сиера Кастиль пояснила, что компания получила специально оборудованное помещение для хранения и демонстрации исторических автомобилей.

"Это наше наследие. Это то, чем мы здесь занимаемся. Это то, чем является эта компания", — сказала она.

В то же время Ford не планирует закрывать коллекцию для посетителей. Менеджер по архивам и наследию бренда Тед Райан подчеркнул, что компания будет искать возможности сделать её доступной для автомобильного сообщества Мичигана.

"Вы не создаете такой опыт и такое пространство для того, чтобы потом просто спрятать его. Мы найдем способ как можно скорее сделать его доступным для автомобильного сообщества Мичигана", — заявил Райан.

Итак, Ford Vault должен выполнять сразу две функции: хранить историю одного из старейших автопроизводителей мира и помогать его специалистам работать над новыми моделями. Первая специальная выставка уже состоялась, а компания обещает организовывать следующие мероприятия для желающих увидеть редкие автомобили.

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