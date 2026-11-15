125 автомобілів, про які мріють колекціонери: Ford уперше показав своє таємне сховище (фото)

Один із Mustang знімався в популярному американському телешоу, інші автомобілі увійшли в історію перегонів, а деякі роками ховалися від чужих очей — тепер Ford показав 125 рідкісних машин, які мало хто мав нагоду побачити.

У суботу, 14 листопада, Ford вперше впустив відвідувачів до свого нового сховища Ford Vault у Мічигані. Серед експонатів — рідкісні концепт-кари, культові Mustang із Голлівуду, гоночні легенди, старовинні поліцейські машини та навіть карета швидкої допомоги 1938 року. Інтерес до колекції виявився настільки великим, що квитки на перший показ розкупили дуже швидко. Втім, у компанії пообіцяли, що це не остання можливість побачити автомобільні скарби. Про відкриття сховища повідомило видання Associated Press.

Йдеться про нове сховище історичних автомобілів Ford Vault у місті Ромулус, штат Мічиган. Простір розташований у колишньому логістичному центрі Amazon і займає близько 79 тисяч квадратних футів — це приблизно 7339 квадратних метрів. Там зібрали 125 транспортних засобів із колекції Heritage Fleet — від класичних моделей і гоночних машин до експериментальних розробок та автомобілів, які стали частиною американської попкультури.

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За словами менеджера архівів і спадщини Ford Теда Раяна, компанія не збирається приховувати колекцію від автомобільної спільноти.

"Ви не створюєте такий досвід і такий простір, щоб потім заховати його. Ми знайдемо спосіб зробити його доступним для автомобільної спільноти Мічигану якомога швидше", — сказав він.

Відомо, що на створення сховища пішло близько трьох років. За цей час компанія зібрала автомобілі, які раніше зберігалися в різних місцях.

Першими побачити колекцію змогли окремі представники громадськості та співробітники компанії.

Які автомобілі увійшли до колекції

У сховищі представили 125 історично значущих автомобілів із колекції Heritage Fleet. Серед них — гоночні машини, концепт-кари, прототипи та моделі, пов'язані з кіно й телебаченням.

Один із найцікавіших експонатів виставки — прототип Mustang GT 2005 року, який допоміг прокласти шлях до створення Shelby GT350. Інженери Ford дали автомобілю прізвисько Johnny Cash на честь американського співака. Назва відсилає до його пісні "One Piece at a Time", у якій розповідається про працівника автозаводу, що збирав автомобіль із різних деталей.

Прототип роками змінювали та доповнювали новими компонентами. Тед Раян порівняв його з Франкенштейном, оскільки до машини поступово прикручували різні деталі.

"Це як Франкенштейн. Протягом багатьох років до Джонні щось прикручували. Його вперше виставили на показ", — розповів менеджер архівів і спадщини Ford Тед Раян.

Ще одна важлива частина експозиції — три автомобілі Ford GT40, які посіли перші три місця на перегонах "24 години Ле-Мана" у 1966 році. Ця перемога стала однією з найвідоміших сторінок в історії автоспорту та лягла в основу сюжету фільму "Ford проти Ferrari" 2019 року з Меттом Деймоном і Крістіаном Бейлом.

Автомобілі-переможці перегонів "24 години Ле-Мана" 1966 року у сховищі Ford Vault Фото: AP News

Серед інших експонатів:

Ford Model T 1910 року — автомобіль із правим кермом, виготовлений у Великій Британії. Він залишався там до 2025 року, коли його включили до історичної колекції Ford.

Автомобіль Ford Model T 1910 року Фото: AP News

Mustang Convertible 1973 року — кабріолет, який знімався в американському телесеріалі "Шоу Мері Тайлер Мур". Після продажу в 1974 році автомобіль перебував у приватній власності. Ford придбав його у 2025 році. Кузов машини реставрували у 1999-му, а салон зберіг оригінальне оздоблення.

— кабріолет, який знімався в американському телесеріалі "Шоу Мері Тайлер Мур". Після продажу в 1974 році автомобіль перебував у приватній власності. Ford придбав його у 2025 році. Кузов машини реставрували у 1999-му, а салон зберіг оригінальне оздоблення. Історичні поліцейські автомобілі — машини, які використовувалися для патрулювання.

— машини, які використовувалися для патрулювання. Карета швидкої допомоги 1938 року — один із незвичайних транспортних засобів у колекції.

Таким чином, експозиція охоплює не лише історію серійних моделей Ford, а й розробки, які демонструють, як змінювалися автомобільний дизайн, інженерні рішення та роль машин у масовій культурі.

Для чого Ford створив окреме сховище

Ford Vault задумали не просто як музей або місце для зберігання старих автомобілів. Компанія хоче використовувати його як діючий архів, до якого матимуть доступ сучасні дизайнери, інженери та інші фахівці.

Вони зможуть безпосередньо вивчати конструкції старих машин, аналізувати експериментальні розробки та шукати ідеї для майбутніх моделей. Таким чином, історичні автомобілі мають стати не лише частиною спадщини компанії, а й джерелом натхнення для нових технологічних рішень.

Менеджер архівів Ford Сієра Кастіл пояснила, що компанія отримала спеціально облаштований простір для зберігання та демонстрації історичних машин.

"Це наша спадщина. Це те, чим ми тут займаємося. Це те, чим є ця компанія", — сказала вона.

Водночас Ford не планує залишати колекцію закритою для відвідувачів. Менеджер архівів і спадщини бренду Тед Раян наголосив, що компанія шукатиме можливості зробити її доступною для автомобільної спільноти Мічигану.

"Ви не створюєте такий досвід і такий простір, щоб потім просто сховати його. Ми знайдемо спосіб якомога швидше зробити його доступним для автомобільної спільноти Мічигану", — заявив Раян.

Отже, Ford Vault має виконувати одразу дві функції: зберігати історію одного з найстаріших автовиробників світу та допомагати його фахівцям працювати над новими моделями. Перший спеціальний показ уже відбувся, а компанія обіцяє організовувати наступні заходи для охочих побачити рідкісні автомобілі.

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