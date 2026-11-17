В честь первой гоночной победы Генри Форда американцы выпустили лимитированную версию своего трекового монстра. Автомобиль получил кузов цвета Royal Red, обилие открытого карбона и подрулевые лепестки из переработанного титана от F-22.

Ультимативный Ford Mustang GTD 2028 модельного года получил эксклюзивную версию 1901. Машина создана в честь легендарного гоночного болида Sweepstakes, на котором Генри Форд лично выиграл заезд в 1901 году, обеспечив стартапу внимание инвесторов. Спецверсия пришла на смену пакету Spirit of America и займет около пятой части от всего тиража будущего года, сообщает Motor1.

Экстерьер и аэродинамика

Версия 1901 щеголяет глубоким кузовным оттенком Royal Red с жесткими черными акцентами. Передний сплиттер, массивный задний диффузор, боковые юбки и огромное антикрыло выполнены из обнаженного углепластика. Трековый пакет Performance Package, который включает агрессивное аэродинамическое оперение и программу максимального снижения веса, здесь включен в базовую комплектацию.

Видео дня

Магний и титан в салоне

Инженеры доработали интерьер, центральная консоль, дверные карты и козырек приборной панели теперь обшиты цельнозерновой натуральной кожей. Сиденья получили отделку цвета красного дерева с контрастной красной строчкой. Под рулем скрываются переработанные, удлиненные лепестки переключения передач и новое кольцо селектора — обе детали напечатаны на 3D-принтере из переработанного титана от истребителей F-22. В список доступных опций наконец-то вернулись кованые магниевые диски, которые ранее были недоступны из-за логистических проблем поставщика. Они снижают неподрессоренную массу машины сразу на 22,6 килограмма.

Цветовая палитра и ДВС

Палитра обычных GTD также расширилась, на смену оттенкам Sage Green и Blue Metallic пришли свежие Incognito Green и Teal Tonic. Оформление Liquid Carbon дополнено бирюзовыми акцентами. Техническая часть осталась неприкосновенной, под капотом прячется 5,2-литровый компрессорный V8 с системой смазки с сухим картером. Отдача составляет колоссальные 815 л.с. и 900 Н·м крутящего момента. Тяга переваривается 8-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, отнесенным на заднюю ось по схеме transaxle. Максимальная скорость упирается в 325 км/ч, а за торможение отвечают карбон-керамические механизмы Brembo. Заказы стартуют в декабре, а живые машины доберутся до клиентов во втором квартале 2027 года.

Напомним, что недавно мы писали про юбилейный концепт Volkswagen GTI, который компания готовит к 50-летию легендарной модели.

А также Фокус рассказывал про кроссовер Skoda Kodiaq, который неожиданно возглавил рейтинг продаж в Украине и впервые стал абсолютным бестселлером на отечественном рынке новых авто.