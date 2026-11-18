Легендарный «Годзилла» окончательно перешел на вторичный рынок. Разбираем цены, технические характеристики и главные причины купить подержанное японское купе с битурбированным V6 вместо современного маслкара.

R35 Nissan GT-R — это абсолютный чит-код, который при запуске дарил владельцам динамику гиперкаров за треть цены. В США эта легенда ушла с рынка в 2024 году, перейдя в статус подержанной экзотики. До Украины эта модель официально не доехала, поэтому наши фанаты чаще всего тянут GT-R из США как "битки" или ищут живые варианты из Европы. Несмотря на улетевшие в космос цены, этот полноприводный монстр с битурбированным V6 остается мощным оружием на треке, сообщает Motor1.

Мощность и цены на вторичном рынке

Под капотом "Годзиллы" скрывается 3,8-литровый агрегат VR38DETT ручной сборки. Ранние версии выдавали 480 сил, но со временем инженеры раскачали двигатель до 565 л.с., а трековую модификацию Nismo — до 600 лошадиных сил. Сегодня в США входной билет на вторичке стартует с отметки около $60 000 (около 2,5 млн гривен) за машины первых лет выпуска (2009–2011).

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Однако золотой серединой эксперты называют рестайлинговые модели Premium 2017–2021 годов. За $87 000–$100 000 (около 3,6–4,1 млн гривен) покупатель получает доработанную аэродинамику, улучшенный салон и мощный мотор без переплаты за шильдик Nismo. В украинских реалиях с учетом логистики, растаможки и ремонта цены будут еще выше. При этом топовый Nismo на вторичном рынке может стоить больше $230 000 (почти 9,5 млн гривен), обгоняя начальный прайс в автосалоне.

Слабые коробки и "колхозный" тюнинг

Покупка подержанного GT-R, особенно в Украине, где много битых авто из США — это хождение по минному полю. Главная "болячка" ранних R35 — шестиступенчатый "робот" GR6 с двумя сцеплениями. Коробка часто не выдерживала постоянных стартов с "лаунча", а замена или переборка этого узла даже на специализированных СТО может обойтись в $10 000–$20 000.

Еще одна скрытая проблема, о которой не пишут на профильных форумах — разбитые сайлентблоки заднего дифференциала, которые нужно менять каждые 50–80 тысяч километров (а при трековой езде — в два раза чаще). Перед покупкой необходимо дотошно проверять сервисную историю. Масло в двигателе должно было меняться каждые 5 000 км, а трансмиссионные жидкости — каждые 25 000 км. Огромную опасность представляет и кустарный тюнинг. Безымянные прошивки и дешевые детали ходовой, которые часто ставят ради экономии, способны быстро приговорить агрегаты.

Конкуренты и философия

В бюджете 80–100 тысяч долларов у GT-R есть серьезные альтернативы. Можно посмотреть на б/у Chevrolet Corvette C8 с атмосферным V8 или Porsche 911 Turbo, который предложит идеальное качество сборки и похожую ураганную динамику.

GT-R лишен комфорта. У него безнадежно устаревший салон, а клиренс в 110 мм делает поездки по украинским дорогам настоящим испытанием. Обслуживание этой машины выкачивает деньги с невероятной скоростью. Но эту машину покупают не за мягкий пластик. Молниеносный полный привод ATTESA E-TS, сверхжесткая подвеска и первобытная ярость турбомотора делают R35 одним из самых эмоциональных автомобилей в мире.

Вывод

Для украинских автолюбителей покупка подержанного Nissan GT-R — это всегда игра по-крупному и осознанный финансовый риск. В наших реалиях такой автомобиль категорически не подходит на роль единственной машины на каждый день. Учитывая качество асфальта за пределами крупных городов и дефицит профильных сервисов, способных грамотно обслужить VR38DETT, содержать R35 сможет только энтузиаст с солидным запасом прочности в кошельке. Однако если вам удастся найти "живой" экземпляр без критических повреждений после американских аукционов, вы получите настоящий коллекционный снаряд, способный дарить механические эмоции, которые сегодня не предложит ни один синтетический электрокар.

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