Легендарний "Годзілла" остаточно перейшов на вторинний ринок. Розбираємо ціни, технічні характеристики та головні причини, чому варто купити вживане японське купе з бітурбованим V6 замість сучасного маслкара.

R35 Nissan GT-R — це справжній "чіт-код", який під час випуску дарував власникам динаміку гіперкарів за третину ціни. У США ця легенда зникла з ринку у 2024 році, перейшовши у статус вживаної екзотики. До України ця модель офіційно не потрапила, тому наші фанати найчастіше привозять GT-R із США як "бітки" або шукають нові екземпляри з Європи. Незважаючи на ціни, що злетіли в космос, цей повнопривідний монстр із бітурбованим V6 залишається потужною зброєю на треку, повідомляє Motor1.

Потужність та ціни на вторинному ринку

Під капотом "Годзілли" ховається 3,8-літровий двигун VR38DETT ручної збірки. Ранні версії розвивали 480 сил, але з часом інженери довели потужність двигуна до 565 л.с., а трекову модифікацію Nismo — до 600 кінських сил. Сьогодні в США стартова ціна на вторинному ринку починається від позначки близько $60 000 (близько 2,5 млн гривень) за автомобілі перших років випуску (2009–2011).

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Однак "золотою серединою" експерти називають рестайлінгові моделі Premium 2017–2021 років. За $87 000–$100 000 (близько 3,6–4,1 млн гривень) покупець отримує доопрацьовану аеродинаміку, покращений салон і потужний двигун без переплати за шильдик Nismo. В українських реаліях, з урахуванням логістики, розмитнення та ремонту, ціни будуть ще вищими. При цьому топовий Nismo на вторинному ринку може коштувати понад $230 000 (майже 9,5 млн гривень), перевищуючи початкову ціну в автосалоні.

Неміцні коробки та "колгоспний" тюнінг

Купівля вживаного GT-R, особливо в Україні, де багато пошкоджених авто зі США, — це як ходіння по мінному полю. Головна "болячка" ранніх R35 — шестиступінчастий "робот" GR6 із двома зчепленнями. Коробка часто не витримувала постійних стартів з "лаунча", а заміна або переробка цього вузла навіть на спеціалізованих СТО може обійтися в $10 000–$20 000.

Ще одна прихована проблема, про яку не пишуть на профільних форумах, — пошкоджені сайлентблоки заднього диференціала, які потрібно міняти кожні 50–80 тисяч кілометрів (а під час їзди на треку — удвічі частіше). Перед купівлею необхідно ретельно перевіряти сервісну історію. Масло в двигуні мало замінюватися кожні 5 000 км, а трансмісійні рідини — кожні 25 000 км. Велику небезпеку становить і саморобний тюнінг. Невідомі прошивки та дешеві деталі ходової частини, які часто встановлюють заради економії, здатні швидко вивести агрегати з ладу.

Конкуренти та філософія

У ціновому діапазоні 80–100 тисяч доларів у GT-R є серйозні альтернативи. Можна розглянути вживаний Chevrolet Corvette C8 з атмосферним двигуном V8 або Porsche 911 Turbo, який пропонує ідеальну якість збірки та подібну ураганну динаміку.

GT-R позбавлений комфорту. У нього безнадійно застарілий салон, а кліренс у 110 мм перетворює поїздки українськими дорогами на справжнє випробування. Обслуговування цієї машини висмоктує гроші з неймовірною швидкістю. Але цю машину купують не заради м’якого пластику. Блискавичний повний привід ATTESA E-TS, наджорстка підвіска та первісна лють турбомотора роблять R35 одним із найемоційніших автомобілів у світі.

Висновок

Для українських автолюбителів купівля вживаного Nissan GT-R — це завжди гра по-великому та усвідомлений фінансовий ризик. У наших реаліях такий автомобіль категорично не підходить на роль єдиної машини для щоденного користування. З огляду на якість асфальту за межами великих міст і дефіцит профільних сервісів, здатних грамотно обслуговувати VR38DETT, утримувати R35 зможе лише ентузіаст із солідним запасом міцності в гаманці. Однак якщо вам вдасться знайти "живий" екземпляр без критичних пошкоджень після американських аукціонів, ви отримаєте справжній колекційний снаряд, здатний дарувати механічні емоції, яких сьогодні не запропонує жоден синтетичний електрокар.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про унікальний Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, який виставлять на аукціон. Це останній екземпляр лімітованої серії спідстера з пробігом усього 53 кілометри, і його планують продати за неймовірну суму — понад 6 мільйонів доларів.

А також видання Фокус проаналізувало ситуацію з рейтингом автомобілів, продажі яких виявилися провальними: американські дилери назвали головними аутсайдерами ринку розкішний Jeep Grand Wagoneer, електромобіль Subaru Solterra та кросовер Volkswagen ID.4.