Немецкий бренд совместно с британским ателье представил эксклюзивный электрокар, уменьшенный до 80% от оригинала. Стоимость коллекционной новинки составляет 92 000 долларов.

Компания Porsche решила сыграть на чувствах состоятельных коллекционеров. Совместно с британским ателье Hedley Studios немцы выпустили Porsche 550 J — уменьшенную до 80% электрическую копию своего исторического гоночного спорткара 550 Spyder. Эта эксклюзивная игрушка для взрослых обойдется в колоссальные 92 000 долларов, сообщает Motor1.

Карбон, подвеска Bilstein и 80 км/ч

Под легким карбоновым кузовом скрывается пространственная рама из высокопрочной стали, сваренная методом TIG. Именно по такой технологии в свое время создавались поздние версии оригинального 550 A для снижения общего веса машины. Масса новой электрической реплики составляет всего 350 килограммов. Базовая модификация оснащается электромотором на 11 л.с. и компактной литий-ионной батареей, что позволяет разгоняться до 64 км/ч при запасе хода в 48 километров.

Видео дня

Для самых требовательных клиентов доступен трековый пакет RS Pack. В таком исполнении отдача электромотора вырастает до 21 л.с., максимальная скорость увеличивается до 80 км/ч, а в подвеске появляются регулируемые амортизаторы Bilstein и спортивные пружины Eibach. За эффективное торможение отвечают современные моноблочные суппорты Brembo с перфорированными дисками.

Украинские реалии и статус «Маленького ублюдкаʼ

Оригинальный 550 Spyder стал мировой иконой не только благодаря исторической победе пилота Умберто Мальоли на гонке Targa Florio в 1956 году. Эта машина навсегда вошла в историю автоспорта и поп-культуры под прозвищем «Маленький ублюдок» (Little Bastard) — именно в таком серебристом спорткаре трагически погиб культовый голливудский актер Джеймс Дин.

В пересчете на нашу валюту цена современной миниатюры стартует от 3,8 миллиона гривен (без учета дополнительных опций и налогов). В Украине за эти деньги можно взять из салона отлично укомплектованный кроссовер Porsche Cayenne. Разумеется, 550 J не имеет допуска на дороги общего пользования — это узкоспециализированная техника исключительно для закрытых частных треков или огромных загородных поместий. Если кто-то из украинских коллекционеров решит привезти этот эксклюзив (а тираж жестко ограничен 250 экземплярами), растамаживать его, скорее всего, придется по категории квадроциклов или рекреационной техники. Первые клиенты получат свои машины весной 2027 года.

Напомним, что недавно Фокус писал про возвращение легендарного спортивного кроссовера Volkswagen T-Roc R. Немецкий производитель превратил обычный компактный паркетник в бескомпромиссный экстремальный болид с 329-сильной гибридной системой.

А также мы рассказывали о том, что Lamborghini удивила мир новым 907-сильным суперкаром. Новинка лишилась классического атмосферного мотора, получив взамен высокооборотистый битурбированный V8 и инновационную складную жесткую крышу.