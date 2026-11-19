Німецький бренд спільно з британським ательє представив ексклюзивний електромобіль, зменшений до 80 % від оригіналу. Вартість колекційної новинки становить 92 000 доларів.

Компанія Porsche вирішила заграти на почуттях заможних колекціонерів. Спільно з британським ательє Hedley Studios німці випустили Porsche 550 J — зменшену до 80 % електричну копію свого історичного гоночного спорткара 550 Spyder. Ця ексклюзивна іграшка для дорослих обійдеться в колосальні 92 000 доларів, повідомляє Motor1.

Карбон, підвіска Bilstein і 80 км/год

Під легким карбоновим кузовом ховається просторова рама з високоміцної сталі, зварена методом TIG. Саме за такою технологією свого часу створювалися пізні версії оригінального 550 A для зменшення загальної ваги автомобіля. Маса нової електричної репліки становить усього 350 кілограмів. Базова модифікація оснащена електродвигуном потужністю 11 к.с. та компактною літій-іонною батареєю, що дозволяє розганятися до 64 км/год із запасом ходу 48 кілометрів.

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Для найвимогливіших клієнтів доступний трековий пакет RS Pack. У такому виконанні потужність електродвигуна зростає до 21 к.с., максимальна швидкість збільшується до 80 км/год, а в підвісці з'являються регульовані амортизатори Bilstein і спортивні пружини Eibach. За ефективне гальмування відповідають сучасні моноблочні супорти Brembo з перфорованими дисками.

Українські реалії та статус "Маленького виродка"

Оригінальний 550 Spyder став світовою іконою не лише завдяки історичній перемозі пілота Умберто Мальолі на гонці Targa Florio у 1956 році. Ця машина назавжди увійшла в історію автоспорту та поп-культури під прізвиськом "Маленький негідник" (Little Bastard) — саме в такому сріблястому спорткарі трагічно загинув культовий голлівудський актор Джеймс Дін.

У перерахунку на нашу валюту ціна сучасної мініатюри починається від 3,8 мільйона гривень (без урахування додаткових опцій та податків). В Україні за ці гроші можна придбати в автосалоні чудово укомплектований кросовер Porsche Cayenne. Звісно, 550 J не має дозволу на рух дорогами загального користування — це вузькоспеціалізована техніка виключно для закритих приватних треків або величезних заміських маєтків. Якщо хтось із українських колекціонерів вирішить привезти цей ексклюзив (а тираж жорстко обмежений 250 екземплярами), розмитнювати його, найімовірніше, доведеться за категорією квадроциклів або рекреаційної техніки. Перші клієнти отримають свої машини навесні 2027 року.

Нагадаємо, що нещодавно "Фокус" писав про повернення легендарного спортивного кросовера Volkswagen T-Roc R. Німецький виробник перетворив звичайний компактний кросовер на безкомпромісний екстремальний болід із 329-сильною гібридною системою.

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