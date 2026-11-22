Автопроизводитель Tesla приступил к масштабному обновлению системы автопилота Full Self-Driving, ключевой новинкой которого стала функция "вида от третьего лица", получившая название Tesla Reality View. Основатель компании Илон Маск уже отметил, что это обновление напоминает ему возможности игры Grand Theft Auto.

Tesla Reality View с помощью камер и нейронной сети в режиме реального времени показывает водителю сам автомобиль и пространство вокруг него. В описании Tesla поясняет, что новая функция позволяет управлять действиями FSD и видеть их визуализацию.

То есть водитель может просто коснуться выбранной точки на экране, и автомобиль поедет именно туда.

Как отмечается, компания уделила внимание улучшению реакции на дорожные знаки, животных, выбоины и лужи, а также доработала поведение системы в зонах возле учебных заведений и на участках дорог с камерами контроля скорости.

В заявлении также говорится, что производитель усовершенствовал навигацию с помощью модели, способной обучаться на основе данных о маршрутах, которые обычно выбирает владелец транспортного средства. Кроме того, карта маршрута будет отображать несколько вариантов парковки в пункте назначения, ориентируясь на персонализированную историю остановок.

Видео дня

Как прокомментировал обновление глава Tesla Илон Маск, визуализация теперь напоминает игры серии GTA.

Сообщение Илона Маска Фото: скриншот

Кроме того, он сообщил, что широкий выпуск версии v15 запланирован на декабрь 2026 года.

Напомним, генеральный директор Tesla Илон Маск заявлял, что компания работает над новой версией Model Y, в которой не будет руля и педалей. Автомобиль будет полностью ориентирован на автономное управление и сможет перевозить большие группы людей.

Также мы писали о блогере Cyber Hooligan, который переоборудовал Tesla Model 3, придав электромобилю внешний вид, который напоминает Tesla Roadster.