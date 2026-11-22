Автовиробник Tesla розпочав масштабне оновлення автопілота Full Self-Driving, ключовою новинкою якого стала функція "виду від третьої особи", яка отримала назву Tesla Reality View. Засновник компанії Ілон Маск вже зазначив, що апдейт нагадує йому можливості гри Grand Theft Auto.

Tesla Reality View за допомогою камер та нейронної мережі в режимі реального часу показує водію сам автомобіль та простір навколо. В описі Tesla пояснює, що нова функція дозволяє керувати діями FSD та бачити їх візуалізацію.

Тобто, водій може лише торкнутися обраної точки на екрані, й автомобіль поїде саме туди.

Компанія, як зазначається, приділила увагу покращенню реагування на дорожні знаки, тварин, вибоїни й калюжі та доопрацювала поведінку системи у зонах біля закладів освіти й на ділянках доріг із камерами контролю швидкості.

У заяві також йдеться, що виробник покращив навігацію за допомогою моделі, що здатна навчатися на основі даних про маршрути, які зазвичай обирає власник транспорту. Окрім того, карта маршруту відображатиме декілька варіантів паркування у пункті призначення, орієнтуючись на персоналізовану історію зупинок.

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Як прокоментував оновлення глава Tesla Ілон Маск, візуалізація тепер нагадує ігри серії GTA.

Допис Ілона Маска Фото: скриншот

Також він анонсував, що широкий випуск v15 заплановано на грудень 2026 року.

Нагадаємо, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявляв, що компанія працює над новою версією Model Y, яка не матиме керма та педалей. Автомобіль повністю орієнтуватиметься на автономне керування та зможе перевозити великі групи людей.

Також ми писали про блогера Cyber Hooligan, який переобладнав Tesla Model 3, надавши електрокару зовнішності, що нагадує Tesla Roadster.