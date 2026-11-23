Пять крупнейших региональных рынков обеспечили 65 % продаж новых легковых автомобилей в октябре. Самые популярные модели в областях различались — от Renault Duster до Toyota Land Cruiser Prado.

По итогам октября 2026 года больше всего новых легковых автомобилей в Украине было зарегистрировано в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях. Такое распределение продаж обнародовала ассоциация "Укравтопром", которая проанализировала региональную структуру украинского авторынка.

Столица сохранила первое место по количеству приобретенных новых автомобилей — за месяц киевляне купили 1813 автомобилей. В то же время по сравнению с октябрем прошлого года этот показатель сократился примерно на 25 %.

На втором месте оказалась Киевская область, где было зарегистрировано 487 новых легковых автомобилей. Это на 36 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Третье место заняла Днепропетровская область с результатом 353 автомобиля и падением продаж на 42 %.

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В пятерку крупнейших региональных рынков также вошли Львовская и Харьковская области. В Львовской области за октябрь было приобретено 294 новых автомобиля, что на 27 % меньше, чем годом ранее. В Харьковской области зарегистрировали 253 автомобиля, а сокращение по сравнению с прошлогодним показателем составило 45%.

Какие новые автомобили стали бестселлерами в регионах

Предпочтения покупателей зависели от региона. Самой популярной моделью в Киеве и Харьковской области стал Renault Duster. В Киевской области лидером продаж был Toyota Land Cruiser Prado, тогда как в Днепропетровской области наибольшим спросом пользовалась Toyota RAV4.

Во Львовской области первое место по количеству проданных новых автомобилей заняла Skoda Kodiaq.

В целом на пять крупнейших региональных рынков пришлось 65 % всех продаж новых легковых автомобилей в Украине за октябрь. При этом во всех пяти регионах отмечалось снижение по сравнению с прошлым годом, причем наиболее значительным оно было в Харьковской области — 45 %.

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