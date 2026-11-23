П'ять найбільших регіональних ринків забезпечили 65% продажів нових легковиків у жовтні. Найпопулярніші моделі в областях відрізнялися — від Renault Duster до Toyota Land Cruiser Prado.

За підсумками жовтня 2026 року найбільше нових легкових автомобілів в Україні зареєстрували в Києві, Київській, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях. Такий розподіл продажів оприлюднила асоціація "Укравтопром", яка проаналізувала регіональну структуру українського авторинку.

Столиця зберегла перше місце за кількістю придбаних нових автомобілів — протягом місяця кияни купили 1813 автівок. Водночас порівняно з жовтнем минулого року показник скоротився приблизно на 25%.

На другому місці опинилася Київська область, де зареєстрували 487 нових легковиків. Це на 36% менше, ніж за аналогічний період торік. Третю позицію посіла Дніпропетровщина з результатом 353 автомобілі та падінням продажів на 42%.

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До п'ятірки найбільших регіональних ринків також увійшли Львівська та Харківська області. На Львівщині за жовтень придбали 294 нові автівки, що на 27% менше, ніж роком раніше. У Харківській області зареєстрували 253 автомобілі, а скорочення порівняно з минулорічним показником становило 45%.

Які нові автомобілі стали бестселерами в регіонах

Уподобання покупців залежали від регіону. Найпопулярнішою моделлю в Києві та Харківській області став Renault Duster. На Київщині лідером продажів був Toyota Land Cruiser Prado, тоді як у Дніпропетровській області найбільшим попитом користувалася Toyota RAV4.

На Львівщині першість за кількістю придбаних нових автомобілів здобула Skoda Kodiaq.

Загалом на п'ять найбільших регіональних ринків припало 65% усіх продажів нових легкових автомобілів в Україні за жовтень. Водночас усі п'ять регіонів продемонстрували зниження порівняно з минулим роком, причому найбільше воно було на Харківщині — 45%.

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