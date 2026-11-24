Новый руководитель Ram делает ставку на компактный Rampage и среднеразмерный Dakota. Обе модели призваны расширить аудиторию бренда и помочь ему увеличить продажи.

Компания Ram планирует вывести на североамериканский рынок два новых пикапа — Dakota и Rampage, которые должны укрепить её позиции в сегментах среднеразмерных и компактных автомобилей. О перспективах новинок рассказал генеральный директор бренда Мэтт ВанДайк, говорится в материале издания Autoblog.

Согласно планам Stellantis, к 2030 году Ram должен продавать в Северной Америке около 825 тысяч автомобилей в год. Это позволит бренду стать самым популярным в регионе среди марок концерна, опередив Jeep. Для достижения этой цели производитель больше не хочет полагаться исключительно на полноразмерный Ram 1500.

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Одной из будущих новинок станет Ram Dakota — среднеразмерный пикап, название которого уже использовалось на автомобилях Dodge с 1987 по 2011 модельный год. По словам ВанДайка, новое поколение получит широкий выбор версий, в частности с акцентом на мощность и производительность.

RAM Dakota Фото: RAM

Технические характеристики пока не разглашаются. Однако в презентации Stellantis для инвесторов в мае 2026 года уже упоминалась спортивная модификация Dakota под названием SRT. Если её выпустят, она сможет конкурировать с такими моделями, как Ford Ranger Raptor и Toyota Tacoma TRD Pro.

Вторым новым пикапом станет Ram Rampage. У этого названия тоже есть своя история: сначала оно использовалось для модели Dodge в 1980-х годах, а в 2023 году оно вернулось на компактном пикапе Ram с несущим кузовом, предназначенном для рынка Южной Америки.

Для Северной Америки автомобиль планируется доработать с учётом местных потребностей. ВанДайк рассчитывает, что новинка сможет оказать заметное влияние на сегмент компактных пикапов.

Интерес производителя к этому классу автомобилей объясняется успехом Ford Maverick. По данным издания, с начала 2026 года по октябрь включительно в США было продано 135 147 таких пикапов — примерно на 78 тысяч больше, чем Ford Ranger. На данный момент Ford остается единственным брендом на американском рынке, представленным одновременно в сегментах компактных и среднеразмерных пикапов.

Ожидается, что Ram Dakota и Rampage появятся на рынке в 2028 году. Мэтт ВанДайк возглавил бренд в июле 2026 года, сменив Тима Кунискиса. До перехода в Ram он более десяти лет работал в Ford, поэтому хорошо знаком с главным конкурентом компании.

Пока новые модели готовятся к запуску, Ram продолжает обновлять свой флагманский пикап 1500. В частности, производитель возвращает версию TRX SRT с двигателем Hemi V8 мощностью 777 к. с. Она превосходит по этому показателю Ford F-150 Raptor R. Также в линейке появится дорожная модификация Rumble Bee с заниженной подвеской и спортивным характером.

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