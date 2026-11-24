Новий керівник Ram робить ставку на компактний Rampage та середньорозмірний Dakota. Обидві моделі мають розширити аудиторію бренду та допомогти йому збільшити продажі.

Компанія Ram планує вивести на північноамериканський ринок два нові пікапи — Dakota та Rampage, які мають посилити її позиції в сегментах середньорозмірних і компактних автомобілів. Про перспективи новинок розповів генеральний директор бренду Метт ВанДайк, йдеться у матеріалі видання Autoblog.

За планами Stellantis, до 2030 року Ram має продавати в Північній Америці приблизно 825 тисяч автомобілів щороку. Це дозволить бренду стати найпопулярнішим у регіоні серед марок концерну, випередивши Jeep. Для досягнення цієї мети виробник більше не хоче покладатися лише на повнорозмірний Ram 1500.

Однією з майбутніх новинок стане Ram Dakota — середньорозмірний пікап, назва якого вже використовувалася на автомобілях Dodge з 1987 до 2011 модельного року. За словами ВанДайка, нове покоління отримає широкий вибір версій, зокрема з акцентом на потужність і продуктивність.

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RAM Dakota Фото: RAM

Технічні характеристики поки не розкриваються. Однак у презентації Stellantis для інвесторів у травні 2026 року вже згадувалася спортивна модифікація Dakota під назвою SRT. Якщо її випустять, вона зможе конкурувати з такими моделями, як Ford Ranger Raptor і Toyota Tacoma TRD Pro.

Другим новим пікапом стане Ram Rampage. Ця назва також має історію: спочатку її використовували для моделі Dodge у 1980-х роках, а у 2023 році вона повернулася на компактному пікапі Ram із несучим кузовом, призначеному для ринку Південної Америки.

Для Північної Америки автомобіль планують доопрацювати з урахуванням місцевих потреб. ВанДайк розраховує, що новинка зможе помітно вплинути на сегмент компактних пікапів.

Інтерес виробника до цього класу автомобілів пояснюється успіхом Ford Maverick. За даними видання, з початку 2026 року до жовтня включно в США продали 135 147 таких пікапів — приблизно на 78 тисяч більше, ніж Ford Ranger. Наразі Ford залишається єдиним брендом на американському ринку, який представлений одночасно в сегментах компактних і середньорозмірних пікапів.

Очікується, що Ram Dakota та Rampage з'являться на ринку у 2028 році. Метт ВанДайк очолив бренд у липні 2026 року, змінивши Тіма Куніскіса. До переходу в Ram він понад десять років працював у Ford, тому добре знайомий із головним конкурентом компанії.

Поки нові моделі готуються до запуску, Ram продовжує оновлювати свій флагманський пікап 1500. Зокрема, виробник повертає версію TRX SRT із двигуном Hemi V8 потужністю 777 к. с. Вона перевершує за цим показником Ford F-150 Raptor R. Також у лінійці з'явиться дорожня модифікація Rumble Bee зі заниженою підвіскою та спортивним характером.

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