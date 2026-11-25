Обновленная Toyota Sienna стала мощнее и экономичнее. Минивэн 2027 модельного года расходует в среднем 6,4 л топлива на 100 км, а также получил доработанное рулевое управление и тормозную систему.

Toyota подготовила техническое обновление для гибридного минивэна Sienna 2027 модельного года. Автомобиль сохранил внешний вид предшественника, но получил новую гибридную систему шестого поколения, усовершенствованные ходовые характеристики и расширенную комплектацию. Об этом пишет издание Jalopnik.

Силовая установка состоит из 2,5-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя, электродвигателя мощностью 166 к. с. и литий-ионной батареи емкостью 1,15 кВт·ч. Систему перенастроили таким образом, чтобы двигатель работал на более низких оборотах при разгоне в диапазоне низких и средних скоростей.

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Общая мощность гибридной установки составляет 251 к. с. Это на 6 к. с. больше, чем у предыдущей версии. Переднеприводная Toyota Sienna 2027 разгоняется с места до 60 миль/ч (97 км/ч) за 7,5 секунды — на 0,3 секунды быстрее, чем предыдущая модель.

Покупателям, как и раньше, будут предлагать полноприводную версию. Она дополнительно оснащена электродвигателем мощностью 54 к. с. на задней оси. Такой минивэн разгоняется до 97 км/ч за 7,6 секунды.

Toyota Sienna 2027 года Фото: Toyota

Улучшилась и топливная экономичность. По оценкам Toyota, обе версии теперь расходуют примерно 6 л на 100 км в городском цикле, 6,7 л на 100 км на трассе и 6,4 л на 100 км в смешанном режиме. Для переднеприводной модификации это улучшение на 3 мили на галлон, а для полноприводной — на 4 мили на галлон.

Инженеры также доработали рулевое управление. Благодаря новому редуктору, блоку управления электродвигателем и датчику крутящего момента рулевое управление стало более точным и отзывчивым. На небольших скоростях усилие при повороте уменьшили, что должно облегчить парковку.

Изменения коснулись и тормозной системы. Она получила новую электронную систему управления, благодаря которой реакция на нажатие педали стала более точной, а крены кузова при торможении уменьшились.

Toyota Sienna 2027 получила более обширную стандартную комплектацию

Внешний вид минивэна не изменился по сравнению с моделью 2026 года. Зато все комплектации теперь в стандартной комплектации оснащаются двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма — центральным экраном мультимедийной системы и цифровой приборной панелью.

В перечень оборудования также вошли новый комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 4.0 с усовершенствованными датчиками и функциями распознавания препятствий, встроенный видеорегистратор, обновленные руль и рулевая колонка, а также новое светодиодное освещение салона.

В линейке комплектаций произошли изменения. Toyota исключила версию Limited. Теперь покупателям будут доступны пять вариантов — LE, XLE, Woodland, XSE и самая популярная по оснащению Platinum.

Стоимость Toyota Sienna 2027 года пока не объявлена. По оценке Jalopnik, цены могут немного вырасти по сравнению с предыдущей моделью, стартовая стоимость которой составляла $42 915 (примерно 1,95 млн грн).

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