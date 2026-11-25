Оновлена Toyota Sienna стала потужнішою та економічнішою. Мінівен 2027 модельного року витрачає в середньому 6,4 л пального на 100 км, а також отримав переналаштоване кермо й гальмівну систему.

Toyota підготувала технічне оновлення для гібридного мінівена Sienna 2027 модельного року. Автомобіль зберіг зовнішність попередника, але отримав нову гібридну систему шостого покоління, вдосконалені ходові характеристики та розширене оснащення. Про це пише видання Jalopnik.

Силова установка поєднує 2,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун, електромотор потужністю 166 к. с. та літій-іонну батарею ємністю 1,15 кВт·год. Систему переналаштували так, щоб двигун працював на нижчих обертах під час розгону в діапазоні низьких і середніх швидкостей.

Сумарна потужність гібридної установки становить 251 к. с. Це на 6 к. с. більше, ніж у попередньої версії. Передньопривідна Toyota Sienna 2027 розганяється з місця до 60 миль/год (97 км/год) за 7,5 секунди — на 0,3 секунди швидше за попередника.

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Покупцям, як і раніше, пропонуватимуть повнопривідну версію. Вона додатково оснащена електромотором потужністю 54 к. с. на задній осі. Такий мінівен розганяється до 97 км/год за 7,6 секунди.

2027 Toyota Sienna Фото: Toyota

Покращилася й паливна економічність. За оцінками Toyota, обидві версії тепер споживають приблизно 6 л на 100 км у міському циклі, 6,7 л на 100 км на трасі та 6,4 л на 100 км у змішаному режимі. Для передньопривідної модифікації це покращення на 3 милі на галон, а для повнопривідної — на 4 милі на галон.

Інженери також переналаштували кермове управління. Завдяки новому редуктору, блоку керування електромотором і датчику крутного моменту кермо стало точнішим і чутливішим. На невеликих швидкостях зусилля під час повороту зменшили, що має полегшити паркування.

Зміни торкнулися й гальмівної системи. Вона отримала нове електронне керування, завдяки якому реакції на натискання педалі стали точнішими, а крени кузова під час гальмування зменшилися.

Toyota Sienna 2027 отримала більше стандартного оснащення

Зовнішність мінівена не змінилася порівняно з моделлю 2026 року. Натомість усі комплектації тепер стандартно оснащуються двома дисплеями діагоналлю 12,3 дюйма — центральним екраном мультимедійної системи та цифровою панеллю приладів.

До переліку обладнання також увійшли новий комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense 4.0 з удосконаленими датчиками та можливостями розпізнавання перешкод, вбудований відеореєстратор, перероблені кермо й рульова колонка, а також нове світлодіодне освітлення салону.

У лінійці комплектацій відбулися зміни. Toyota прибрала версію Limited. Тепер покупцям будуть доступні п'ять варіантів — LE, XLE, Woodland, XSE та найпопулярніша за оснащенням Platinum.

Вартість Toyota Sienna 2027 року поки не оголошена. За оцінкою Jalopnik, ціни можуть трохи зрости порівняно з попередньою моделлю, стартова вартість якої становила $42 915 (приблизно 1,95 млн грн).

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