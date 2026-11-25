Toyota Highlander и Honda Pilot рекомендуются семьям благодаря своей практичности и надёжности. А вот Nissan Pathfinder и Mitsubishi Outlander попали в список моделей, с которыми советуют быть осторожными.

Японские кроссоверы традиционно считаются удачным выбором для семейных поездок, однако не все модели одинаково хорошо подходят для длительной эксплуатации. Автомобильные эксперты оценили четыре популярных SUV и определили, какие из них заслуживают внимания покупателей, а какие могут разочаровать. Об этом пишет издание GoBankingRates.

Toyota Highlander — надежный кроссовер для семьи

Среди рекомендованных моделей оказались Toyota Highlander и Toyota Grand Highlander, в частности гибридная версия последней. Эксперт в автомобильной отрасли и директор по маркетингу EpicVIN Алекс Блэк отметил надежность этих кроссоверов и высокую остаточную стоимость. Гибридная силовая установка, по его мнению, является дополнительным преимуществом.

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Toyota Highlander Фото: Toyota

С такой оценкой согласился основатель и генеральный директор A1 Xpress Форд Смит. Он отметил тихую езду, продуманную планировку салона и отсутствие сомнительных экспериментальных решений в конструкции. По его мнению, Highlander хорошо подходит для повседневных семейных поездок, перевозки покупок и поездок на выходные.

Toyota Grand Highlander Фото: Toyota

Стартовая цена Toyota Highlander 2026 модельного года на американском рынке составляет около 45 870 долларов (примерно 1,9 млн гривен).

Honda Pilot — практичный вариант для больших семей

Еще одним удачным вариантом эксперты назвали Honda Pilot. Этот трёхрядный кроссовер особенно рекомендуют большим семьям, которым регулярно приходится перевозить нескольких пассажиров или габаритные вещи.

Honda Pilot Фото: Honda

По словам Алекса Блека, эта модель отличается практичностью и удобством в повседневном использовании. Она подходит для установки детских автокресел и перевозки крупного багажа.

Рекомендуемая стартовая цена Honda Pilot 2026 года в США составляет 42 195 долларов (примерно 1,8 млн грн).

Nissan Pathfinder — проблемы с трансмиссией

Не все японские внедорожники получили положительные оценки. В частности, эксперты советуют внимательно подойти к выбору Nissan Pathfinder. Несмотря на более низкую стартовую стоимость по сравнению с некоторыми конкурентами — $39 900 (примерно 1,7 млн грн) за модель 2026 года, — у автомобиля есть проблемы с трансмиссией.

Nissan Pathfinder Фото: autohome.com.cn

Алекс Блэк отметил, что на некоторых версиях Pathfinder трансмиссия может доставлять владельцам немало неудобств. Именно поэтому он советует рассмотреть другие модели, прежде чем покупать этот кроссовер.

Mitsubishi Outlander — сомнительная экономия при эксплуатации

В список нежелательных вариантов попал и Mitsubishi Outlander. У него самая низкая стартовая цена среди четырёх автомобилей — $32 205 (примерно 1,4 млн грн) за версию 2026 года. Однако, по мнению Форда Смита, первоначальная экономия может не оправдаться в ходе длительной эксплуатации.

Эксперт раскритиковал планировку салона, в частности третий ряд сидений, который, по его оценке, недостаточно просторен для детей старшего возраста. Он также выразил сомнения относительно надежности силовой установки при интенсивном ежедневном использовании.

Mitsubishi Outlander Фото: Mitsubishi

Смит отметил, что семейные автомобили часто преодолевают большие расстояния с полным салоном и багажом, поэтому должны выдерживать значительные нагрузки. Если трансмиссия не справляется с таким режимом эксплуатации, а в салоне со временем появляются посторонние звуки, первоначальное ценовое преимущество Outlander может утратить значение.

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