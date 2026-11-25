Toyota Highlander і Honda Pilot рекомендують сім'ям завдяки практичності та надійності. Натомість Nissan Pathfinder і Mitsubishi Outlander потрапили до списку моделей, з якими радять бути обережними.

Японські кросовери традиційно вважають вдалим вибором для сімейних поїздок, однак не всі моделі однаково добре підходять для тривалої експлуатації. Автомобільні експерти оцінили чотири популярні SUV та визначили, які з них заслуговують на увагу покупців, а які можуть розчарувати. Про це пише видання GoBankingRates.

Toyota Highlander — надійний кросовер для сім'ї

Серед рекомендованих моделей опинилися Toyota Highlander і Toyota Grand Highlander, зокрема гібридна версія останньої. Експерт із автомобільної галузі та директор з маркетингу EpicVIN Алекс Блек відзначив надійність цих кросоверів і високу залишкову вартість. Гібридна силова установка, на його думку, є додатковою перевагою.

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Toyota Highlander Фото: Toyota

З такою оцінкою погодився засновник і генеральний директор A1 Xpress Форд Сміт. Він звернув увагу на тиху їзду, продумане компонування салону та відсутність сумнівних експериментальних рішень у конструкції. На його думку, Highlander добре підходить для щоденних сімейних поїздок, перевезення покупок і подорожей на вихідних.

Toyota Grand Highlander Фото: Toyota

Стартова ціна Toyota Highlander 2026 модельного року на американському ринку становить близько $45 870 (приблизно 1,9 млн грн).

Honda Pilot — практичний варіант для великих родин

Ще одним вдалим варіантом експерти назвали Honda Pilot. Цей трирядний кросовер особливо рекомендують великим родинам, яким регулярно потрібно перевозити кількох пасажирів або габаритні речі.

Honda Pilot Фото: Honda

За словами Алекса Блека, модель вирізняється практичністю та зручністю повсякденного використання. Вона підходить для встановлення дитячих автокрісел і перевезення великого багажу.

Стартова рекомендована ціна Honda Pilot 2026 року у США становить $42 195 (приблизно 1,8 млн грн).

Nissan Pathfinder — проблеми з трансмісією

Не всі японські SUV отримали позитивні оцінки. Зокрема, експерти радять уважно поставитися до вибору Nissan Pathfinder. Попри нижчу стартову вартість порівняно з деякими конкурентами — $39 900 (приблизно 1,7 млн грн) за модель 2026 року, — автомобіль має проблеми з трансмісією.

Nissan Pathfinder Фото: autohome.com.cn

Алекс Блек зазначив, що на певних версіях Pathfinder трансмісія може створювати чимало незручностей власникам. Саме тому він радить розглянути інші моделі, перш ніж купувати цей кросовер.

Mitsubishi Outlander — сумнівна економія під час експлуатації

До переліку небажаних варіантів потрапив і Mitsubishi Outlander. Він має найнижчу стартову ціну серед чотирьох автомобілів — $32 205 (приблизно 1,4 млн грн) за версію 2026 року. Однак, на думку Форда Сміта, початкова економія може не виправдати себе під час тривалої експлуатації.

Експерт розкритикував компонування салону, зокрема третій ряд сидінь, який, за його оцінкою, недостатньо просторий для дітей старшого віку. Він також висловив сумніви щодо витривалості силової установки під час інтенсивного щоденного використання.

Mitsubishi Outlander Фото: Mitsubishi

Сміт зауважив, що сімейні автомобілі часто долають великі відстані з повним салоном і багажем, тому мають витримувати значні навантаження. Якщо трансмісія не справляється з таким режимом експлуатації, а в салоні з часом з'являються сторонні звуки, початкова цінова перевага Outlander може втратити значення.

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