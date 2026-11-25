Tesla Model Y стала лидером среди импортируемых подержанных автомобилей возрастом до пяти лет, опередив Model 3 и Volkswagen Tiguan.

В октябре украинский автопарк пополнился 7,4 тыс. подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, ввезенных из-за рубежа. Наибольшим спросом в Украине пользовались электромобили Tesla, а среди моделей с традиционными двигателями в десятку лидеров вошли Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue и Mazda CX-5. Об этом сообщает "Укравтопром".

В целом в прошлом месяце украинцы приобрели 22,4 тыс. импортных подержанных легковых автомобилей. Таким образом, автомобили возрастом до пяти лет составили примерно треть всех ввезенных подержанных автомобилей.

Наибольшую долю в этой возрастной категории заняли электромобили, на которые пришлось 40 % регистраций. Еще 38 % составили бензиновые автомобили, а гибриды заняли 17 % рынка. Доля дизельных моделей составила 4%, тогда как доля автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) — всего 1%.

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В рейтинге самых популярных моделей первые два места заняли электрокроссовер Tesla Model Y и седан Tesla Model 3. В октябре украинцы зарегистрировали 581 автомобиль первой модели и 375 — второй.

В десятку лидеров также вошли:

Volkswagen Tiguan — 267 автомобилей;

Nissan Rogue — 265;

Mazda CX-5 — 229;

Ford Escape — 207;

Kia Niro — 200;

Hyundai Ioniq 5 — 173;

Audi Q5 — 162;

Kia EV6 — 152.

Итак, рейтинг импортируемых подержанных автомобилей возрастом до пяти лет свидетельствует о высоком спросе на электромобили, которые заняли сразу четыре места в первой десятке. В то же время среди покупателей по-прежнему популярны бензиновые кроссоверы и гибридные модели.

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