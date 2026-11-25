Tesla Model Y стала лідером серед імпортованих вживаних автомобілів віком до п'яти років, випередивши Model 3 та Volkswagen Tiguan.

У жовтні український автопарк поповнили 7,4 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п'яти років, ввезених з-за кордону. Найбільший попит в Україні мали електромобілі Tesla, а серед моделей із традиційними двигунами до десятки лідерів потрапили Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue та Mazda CX-5. Про це повідомляє "Укравтопром".

Загалом минулого місяця українці придбали 22,4 тис. імпортованих легковиків із пробігом. Таким чином, автомобілі віком до п'яти років становили приблизно третину всіх ввезених вживаних авто.

Найбільшу частку в цій віковій категорії зайняли електромобілі, на які припало 40% реєстрацій. Ще 38% становили бензинові автомобілі, а гібриди охопили 17% ринку. Дизельні моделі мали частку 4%, тоді як автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) — лише 1%.

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У рейтингу найпопулярніших моделей перші два місця посіли електрокросовер Tesla Model Y та седан Tesla Model 3. У жовтні українці зареєстрували 581 автомобіль першої моделі та 375 другої.

До десятки лідерів також увійшли:

Volkswagen Tiguan — 267 автомобілів;

Nissan Rogue — 265;

Mazda CX-5 — 229;

Ford Escape — 207;

Kia Niro — 200;

Hyundai Ioniq 5 — 173;

Audi Q5 — 162;

Kia EV6 — 152.

Отже, рейтинг імпортованих вживаних авто віком до п'яти років демонструє високий попит на електромобілі, які зайняли одразу чотири позиції в першій десятці. Водночас серед покупців залишаються популярними бензинові кросовери та гібридні моделі.

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