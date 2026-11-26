С 1 января 2027 года в Украине изменятся правила налогообложения продажи подержанных автомобилей. Владельцам придётся учитывать не только количество проданных за год транспортных средств, но и то, сколько времени они находились в их собственности.

11 ноября 2026 года Верховная Рада приняла законопроект № 16037-д, который, в частности, предусматривает новые правила налогообложения доходов физических лиц от продажи транспортных средств. Изменения в Налоговый кодекс коснутся легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Соответствующие положения вступят в силу с 1 января 2027 года. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Сколько придется заплатить при продаже автомобиля

Согласно новым правилам, налог с продажи автомобиля будет зависеть от двух основных условий — количества сделок в течение календарного года и срока владения транспортным средством. Чтобы воспользоваться льготой при первой продаже, владелец должен будет владеть автомобилем более 183 дней с даты его государственной регистрации на это лицо.

Видео дня

Как будут рассчитывать 183 дня владения автомобилем

Если транспортное средство находилось в собственности более 183 дней, доход от его первой продажи или обмена в течение года не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Это правило будет распространяться также на мотоциклы и мопеды.

При второй продаже легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года при условии владения ими более 183 дней будет применяться ставка НДФЛ в размере 5%. Если же владелец продает третье или последующее транспортное средство в течение одного календарного года, ставка составит 18%.

Отдельные условия будут применяться к автомобилям, которые продаются ранее, чем через 183 дня после государственной регистрации на имя нового владельца. В таком случае доход от первой или второй продажи также будет облагаться налогом по ставке 18%.

Важно, что налог на подержанные автомобили будет начисляться на доход, полученный от продажи, а не только на разницу между ценой покупки и перепродажи. То есть при расчете налогового обязательства будет учитываться сумма, за которую владелец продал транспортное средство.

К ставкам НДФЛ также необходимо прибавлять военный сбор в размере 5%. Таким образом, в случаях, когда применяется ставка НДФЛ 18%, общая налоговая нагрузка составит 23%. При второй продаже после более чем 183 дней владения совокупная ставка НДФЛ и военного сбора составит 10%.

В то же время новые правила продажи автомобилей в Украине предусматривают исключение для транспортных средств, полученных по наследству. Требование о владении автомобилем более 183 дней для применения льготного налогообложения к таким транспортным средствам не будет распространяться.

VIN-коды станут обязательными в налоговых накладных

Помимо изменений в порядке налогообложения, законопроект предусматривает новые требования к оформлению налоговых накладных. При продаже транспортных средств, в частности легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники, в документах необходимо будет указывать VIN-код — уникальный идентификационный номер транспортного средства.

Эти требования касаются операций по поставке транспортных средств плательщиками НДС и не означают, что каждая частная продажа автомобиля между физическими лицами будет сопровождаться оформлением налоговой накладной.

Сам законопроект № 16037-д преследует более широкую цель — упростить администрирование НДС и электронное взаимодействие между налогоплательщиками и Государственной налоговой службой. В частности, плательщики НДС смогут получать предварительно заполненные налоговые декларации и накладные на основе информации, которая уже имеется в системах налоговой службы.

Кроме того, физические лица — предприниматели, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, смогут самостоятельно выбирать отчетный период — месяц или квартал. Кроме того, порог для назначения документальной проверки в отношении декларирования бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС повысят со 100 тыс. грн до 1 млн грн.

Когда вступят в силу новые правила продажи автомобилей

Изменения в налогообложении продажи автомобилей и новые требования к указанию VIN-кодов в налоговых накладных вступят в силу 1 января 2027 года. При этом закон в целом вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования, а отдельные его положения начнут действовать позже.

Ранее Фокус писал об исследовании, которое показало, влияет ли цвет кузова на стоимость подержанного автомобиля при продаже на вторичном рынке Украины.

Кроме того, мы составили подборку самых надёжных автомобилей 2026 года. В рейтинг вошли четыре модели японских и корейских брендов, которые, по оценкам экспертов, способны пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта.