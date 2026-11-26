З 1 січня 2027 року в Україні зміняться правила оподаткування продажу вживаних автомобілів. Власникам доведеться враховувати не лише кількість проданих за рік транспортних засобів, а й те, скільки часу вони перебували у власності.

11 листопада 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16037-д, який, зокрема, передбачає нові правила оподаткування доходів фізичних осіб від продажу транспортних засобів. Зміни до Податкового кодексу стосуватимуться легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів. Відповідні положення почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Скільки доведеться платити за продаж автомобіля

За новими правилами, податок з продажу автомобіля залежатиме від двох основних умов — кількості угод протягом календарного року та строку володіння транспортним засобом. Щоб скористатися пільгою під час першого продажу, власник повинен буде тримати автомобіль у власності понад 183 дні від дати його державної реєстрації на цю особу.

Відео дня

Як рахуватимуть 183 дні володіння авто

Якщо транспортний засіб перебував у власності довше ніж 183 дні, дохід від його першого продажу або обміну протягом року не оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це правило поширюватиметься також на мотоцикли та мопеди.

Під час другого продажу легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда за рік за умови володіння ним понад 183 дні застосовуватиметься ставка ПДФО 5%. Якщо ж власник продає третій або наступний транспортний засіб протягом одного календарного року, ставка становитиме 18%.

Окремі умови діятимуть для автомобілів, які продають раніше ніж через 183 дні після державної реєстрації на нового власника. У такому разі дохід від першого або другого продажу також оподатковуватиметься за ставкою 18%.

Важливо, що податок на вживані авто нараховуватиметься на отриманий від продажу дохід, а не лише на різницю між ціною придбання та перепродажу. Тобто під час розрахунку податкового зобов'язання враховуватимуть суму, за яку власник продав транспортний засіб.

До ставок ПДФО також потрібно додавати військовий збір у розмірі 5%. Таким чином, у випадках, коли застосовується ставка ПДФО 18%, загальне податкове навантаження становитиме 23%. Для другого продажу після понад 183 днів володіння сумарна ставка ПДФО та військового збору становитиме 10%.

Водночас нові правила продажу автомобілів в Україні передбачають виняток для транспортних засобів, отриманих у спадщину. Вимога щодо володіння автомобілем понад 183 дні для застосування пільгового оподаткування на такі транспортні засоби не поширюватиметься.

VIN-коди стануть обов'язковими у податкових накладних

Крім змін у порядку оподаткування, законопроєкт передбачає нові вимоги до оформлення податкових накладних. Під час продажу транспортних засобів, зокрема легкових і вантажних автомобілів, автобусів та спецтехніки, у документах потрібно буде зазначати VIN-код — унікальний ідентифікаційний номер транспортного засобу.

Ці вимоги стосуються операцій із постачання транспортних засобів платниками ПДВ і не означають, що кожен приватний продаж автомобіля між фізичними особами супроводжуватиметься оформленням податкової накладної.

Сам законопроєкт №16037-д має ширшу мету — спростити адміністрування ПДВ та електронну взаємодію між платниками податків і Державною податковою службою. Зокрема, платники ПДВ зможуть отримувати попередньо заповнені податкові декларації та накладні на основі інформації, яка вже є в системах податкової.

Також фізичні особи — підприємці, зареєстровані платниками ПДВ, зможуть самостійно обирати звітний період — місяць або квартал. Крім того, поріг для призначення документальної перевірки щодо декларування бюджетного відшкодування або від'ємного значення ПДВ підвищать зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

Коли запрацюють нові правила продажу авто

Зміни щодо оподаткування продажу автомобілів та нові вимоги до зазначення VIN-кодів у податкових накладних набудуть чинності 1 січня 2027 року. Водночас закон загалом набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, а окремі його положення почнуть діяти пізніше.

Раніше Фокус писав про дослідження, яке показало, чи впливає колір кузова на вартість вживаного автомобіля під час продажу на вторинному ринку України.

Також ми склали добірку найнадійніших автомобілів 2026 року. До рейтингу потрапили чотири моделі японських і корейських брендів, які, за оцінками експертів, можуть проїхати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту.