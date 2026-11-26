Новый Audi RS6 Sedan будет оснащен плагин-гибридной силовой установкой на базе двигателя V8 мощностью не менее 700 к. с. Премьера модели ожидается в 2027 году.

Audi готовит возвращение седана RS6, который вновь пополнит модельный ряд спортивных автомобилей бренда наряду с традиционным универсалом Avant. Прототип новинки заметили во время испытаний на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии. Судя по свежим шпионским фотографиям, автомобиль приближается к серийному производству. Об этом сообщает издание Jalopnik.

Последним представителем семейства стал Audi RS6 Sedan поколения C6 с десятицилиндровым двигателем V10. Его производство завершилось в 2010 году. После этого роль спортивного четырёхдверного автомобиля выполняла модель RS7, однако Audi прекратила выпуск и семейства A7.

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Audi RS6 Седан Фото: Baldauf / Jalopnik

Новая RS6 создана на базе текущего поколения A6 с заводским индексом C9. Она получит заметно расширенный кузов с массивными колесными арками и большими колесами, которые, по оценке издания, имеют диаметр около 22 дюймов. Передние крылья украшают функциональные вентиляционные отверстия, расположенные за передними колесами.

Передняя часть автомобиля отличается широкой решеткой радиатора с двойным ромбовидным рисунком. Боковые воздухозаборники в переднем бампере стали ещё больше. Камуфляж пока скрывает оформление фар, но ожидается, что они получат специальную светодиодную графику и световые анимации в стиле RS.

Сзади можно заметить небольшой спойлер на крышке багажника, массивный диффузор и две большие овальные выхлопные трубы. Фонари также будут иметь характерный для спортивной линейки дизайн.

Audi RS6 станет плагин-гибридом с двигателем V8

Одним из главных изменений станет силовая установка. На заднем стекле тестового автомобиля заметили желтую наклейку, подтверждающую использование плагин-гибридной системы. Ранее высказывались предположения, что новинка получит V6 с двойным турбонаддувом, как у новой RS5. Однако, по информации Jalopnik, Audi выбрала другой вариант.

Audi RS6 Седан Фото: Baldauf / Jalopnik

Ожидается, что RS6 Sedan получит модернизированный V8 с двойным турбонаддувом, созданный на базе двигателя Porsche. Он используется в нынешней бензиновой версии RS6, а также в плагин-гибридных моделях Porsche и Bentley.

К двигателю внутреннего сгорания добавят электродвигатель и емкую тяговую батарею. Ожидаемая суммарная мощность системы составит не менее 700 к. с. Электрический запас хода должен составлять несколько десятков миль, однако точные характеристики пока не раскрываются.

Премьера новой Audi RS6 ожидается в 2027 году. Модель будет выпускаться в двух вариантах кузова — Sedan и Avant. Производитель уже подтвердил, что спортивный универсал RS6 Avant появится на американском рынке. Седан станет дополнительным вариантом для покупателей, предпочитающих классический четырехдверный кузов.

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