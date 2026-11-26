Нова Audi RS6 Sedan отримає плагін-гібридну силову установку на базі V8 потужністю щонайменше 700 к. с. Прем'єра моделі очікується у 2027 році.

Audi готує повернення седана RS6, який знову доповнить модельний ряд спортивних автомобілів бренду поряд із традиційним універсалом Avant. Прототип новинки помітили під час випробувань на гоночній трасі Нюрбургринг у Німеччині. Судячи зі свіжих шпигунських фотографій, автомобіль наближається до серійного виробництва. Про це повідомляє видання Jalopnik.

Останнім представником сімейства став Audi RS6 Sedan покоління C6 із десятициліндровим двигуном V10. Його виробництво завершилося у 2010 році. Після цього роль спортивного чотиридверного автомобіля виконувала модель RS7, однак Audi припинила випуск і сімейства A7.

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Audi RS6 Sedan Фото: Baldauf / Jalopnik

Нова RS6 створена на базі актуального покоління A6 із заводським індексом C9. Вона отримає помітно розширений кузов з масивними колісними арками та великими колесами, які, за оцінкою видання, мають діаметр близько 22 дюймів. Передні крила прикрашають функціональні вентиляційні отвори, розташовані за передніми колесами.

Передня частина автомобіля вирізняється широкою решіткою радіатора з подвійним ромбоподібним малюнком. Бічні повітрозабірники в передньому бампері стали ще більшими. Камуфляж поки приховує оформлення фар, але очікується, що вони отримають спеціальну світлодіодну графіку та світлові анімації у стилі RS.

Ззаду можна помітити невеликий спойлер на кришці багажника, масивний дифузор і дві великі овальні вихлопні труби. Ліхтарі також матимуть характерне для спортивної лінійки оформлення.

Audi RS6 стане плагін-гібридом із двигуном V8

Однією з головних змін стане силова установка. На задньому склі тестового автомобіля помітили жовту наліпку, яка підтверджує використання плагін-гібридної системи. Раніше з'являлися припущення, що новинка отримає V6 із подвійним турбонаддувом, як у нової RS5. Однак, за інформацією Jalopnik, Audi обрала інший варіант.

Audi RS6 Sedan Фото: Baldauf / Jalopnik

Очікується, що RS6 Sedan отримає модернізований V8 із подвійним турбонаддувом, похідний від двигуна Porsche. Його використовують у нинішній бензиновій RS6, а також у плагін-гібридних моделях Porsche та Bentley.

До двигуна внутрішнього згоряння додадуть електромотор і містку тягову батарею. Очікувана сумарна потужність системи становитиме щонайменше 700 к. с. Електричний запас ходу має вимірюватися кількома десятками миль, однак точні характеристики поки не розкривають.

Прем'єра нової Audi RS6 очікується у 2027 році. Модель випускатимуть у двох варіантах кузова — Sedan і Avant. Виробник уже підтвердив, що спортивний універсал RS6 Avant з'явиться на американському ринку. Седан стане додатковим варіантом для покупців, які віддають перевагу класичному чотиридверному кузову.

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