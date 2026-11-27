Новое обновление BMW добавит 24 функции, в том числе усовершенствованные системы помощи водителю, интеграцию с Google Maps, доступ к Prime Video и новые возможности мультимедийной системы.

BMW расширила программу удаленного обновления программного обеспечения (OTA), которая теперь охватывает 16 миллионов автомобилей в 88 странах. Очередной пакет BMW Software Update 11/2026.3 поступит владельцам автомобилей в декабре 2026 года. Об этом пишет издание Motor1.

Новое обновление включает 24 новых и усовершенствованных функции. Они касаются пяти основных направлений — систем помощи водителю, навигации, зарядки, мультимедиа и комфорта. Пакет предназначен для автомобилей с программными платформами BMW Operating System 8.5, 9 и X, однако доступные возможности будут зависеть от конкретной модели, её оснащения и рынка.

Видео дня

BMW использует технологию беспроводного обновления программного обеспечения с 2018 года. Она позволяет добавлять новые функции и совершенствовать существующие системы без посещения дилерского центра.

Член правления BMW AG по вопросам развития Йоахим Пост отметил, что за более чем семь лет компания создала инфраструктуру, позволяющую удаленно обновлять уже 16 миллионов автомобилей. По его словам, такая система закладывает основу для внедрения будущих технологий еще на этапе передачи автомобиля покупателю.

Какие функции появятся в автомобилях BMW

Декабрьский пакет состоит из пяти новых функций и 19 усовершенствований. Большинство из них предназначено для новейшей платформы Operating System X. Владельцы автомобилей с системами 8.5 и 9 получат девять из 24 нововведений.

Одним из заметных изменений станет усовершенствование системы Highway & Commuting Assistant на рынке США. Автомобили с Operating System X смогут автоматически останавливаться на красный свет светофора. Когда загорится зеленый, автомобиль сможет самостоятельно продолжить движение или предложит водителю сделать это.

Мультимедийная система получит доступ к видеосервису Prime Video, аватар с искусственным интеллектом и новые варианты виджетов для дисплея BMW Panoramic Vision.

BMW iX 04

Изменения коснутся и навигации. В частности, появится информация об объектах на карте Google Maps, инструменты для оценки зарядных станций и более тесная интеграция BMW Maps с системами помощи водителю.

Некоторые усовершенствования направлены на повышение комфорта. Владельцы совместимых автомобилей смогут настраивать приветственные анимации при запуске автомобиля. Также будут обновлены экраны My Highlights, связанные с центральным дисплеем и мобильным приложением My BMW.

Не все автомобили будут обладать одинаковыми возможностями

BMW отмечает, что перечень доступных функций зависит от модели, установленного оборудования и страны эксплуатации. Поэтому даже владельцы одинаковых моделей одного года выпуска могут получить разные возможности после установки обновления.

BMW ConnectedDrive Фото: BMW

Например, некоторые навигационные функции могут быть доступны в Европе, но не предлагаться в США. Другие нововведения требуют определенных настроек или дополнительного оборудования.

Расширение системы OTA является частью стратегии BMW по переходу к автомобилям, в которых программное обеспечение играет всё более важную роль. Компания планирует и в дальнейшем использовать эту технологию в новых моделях, в частности в автомобилях, которые появятся в 2027 году.

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