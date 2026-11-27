Нове оновлення BMW додасть 24 функції, зокрема вдосконалені системи допомоги водієві, інтеграцію Google Maps, доступ до Prime Video та нові можливості мультимедійної системи.

BMW розширила програму дистанційного оновлення програмного забезпечення (OTA), яка тепер охоплює 16 мільйонів автомобілів у 88 країнах. Черговий пакет BMW Software Update 11/2026.3 надійде власникам авто у грудні 2026 року. Про це пише видання Motor1.

Нове оновлення містить 24 нові та вдосконалені функції. Вони стосуються п'яти основних напрямів — систем допомоги водієві, навігації, заряджання, мультимедіа та комфорту. Пакет призначений для автомобілів із програмними платформами BMW Operating System 8.5, 9 та X, однак доступні можливості залежатимуть від конкретної моделі, її оснащення та ринку.

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BMW використовує технологію бездротового оновлення програмного забезпечення з 2018 року. Вона дає змогу додавати нові функції та вдосконалювати наявні системи без відвідування дилерського центру.

Член правління BMW AG з питань розвитку Йоахім Пост зазначив, що за понад сім років компанія створила інфраструктуру, яка дозволяє дистанційно оновлювати вже 16 мільйонів автомобілів. За його словами, така система закладає основу для впровадження майбутніх технологій ще на етапі передавання авто покупцеві.

Які функції отримають автомобілі BMW

Грудневий пакет складається з п'яти нових функцій і 19 вдосконалень. Більшість із них призначена для найновішої платформи Operating System X. Власники автомобілів із системами 8.5 та 9 отримають дев'ять із 24 нововведень.

Однією з помітних змін стане вдосконалення асистента Highway & Commuting Assistant на ринку США. Автомобілі з Operating System X зможуть автоматично зупинятися на червоне світло світлофора. Коли загориться зелене, авто зможе самостійно продовжити рух або запропонує водієві зробити це.

Мультимедійна система отримає доступ до відеосервісу Prime Video, аватар зі штучним інтелектом та нові варіанти віджетів для дисплея BMW Panoramic Vision.

BMW iX 04

Зміни торкнуться й навігації. Зокрема, з'явиться інформація про об'єкти на карті Google Maps, інструменти для оцінювання зарядних станцій та тісніша інтеграція BMW Maps із системами допомоги водієві.

Окремі вдосконалення передбачені для комфорту. Власники сумісних автомобілів зможуть налаштовувати вітальні анімації під час запуску авто. Оновляться й екрани My Highlights, пов'язані з центральним дисплеєм та мобільним застосунком My BMW.

Не всі авто матимуть однакові можливості

BMW наголошує, що перелік доступних функцій залежить від моделі, встановленого обладнання та країни експлуатації. Тому навіть власники однакових моделей одного року випуску можуть отримати різні можливості після встановлення оновлення.

BMW ConnectedDrive Фото: BMW

Наприклад, деякі навігаційні функції можуть бути доступні в Європі, але не пропонуватися у США. Інші нововведення потребують певних опцій або додаткового обладнання.

Розширення системи OTA є частиною стратегії BMW із переходу до автомобілів, у яких програмне забезпечення відіграє дедалі важливішу роль. Компанія планує й надалі використовувати цю технологію в нових моделях, зокрема в автомобілях, які з'являться у 2027 році.

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