Автомеханик с многолетним опытом выделил Ford, Hyundai, Kia и Tesla. Он объяснил, чем привлекательны эти бренды, а также на какие недостатки стоит обратить внимание перед покупкой.

Автомеханик и автомобильный эксперт Крис Пайл из сервиса JustAnswer назвал четыре марки автомобилей, которые он сам рассматривал бы для покупки. В своих рекомендациях он опирался на практический опыт ремонта и обслуживания автомобилей, обращая внимание на стоимость их владения, практичность и возможность последующей перепродажи. Об этом пишет издание GOBankingRates.

Среди рекомендованных брендов оказался Ford. В частности, механик отметил пикапы Ford Super Duty и F-150, которые остаются популярными благодаря своим возможностям. По словам эксперта, такие автомобили хорошо подходят для перевозки тяжелых грузов и буксировки прицепов, лодок или домов на колесах.

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2026 Ford Super Duty F-250 Platinum Фото: Ford

Еще одним преимуществом этих моделей он назвал высокую ликвидность на вторичном рынке. Когда владелец решит сменить автомобиль, найти покупателя на подержанный пикап Ford, как правило, не составляет труда.

Тем, кто ищет более доступный автомобиль с небольшими расходами на содержание, Пайл рекомендует обратить внимание на Hyundai и Kia. По его оценке, эти производители предлагают привлекательное соотношение цены и оснащения: их автомобили, как правило, дешевле при покупке, имеют длительные гарантии и оснащены необходимым оборудованием уже в базовых версиях.

Kia Telluride Фото: Kia

Однако у корейских брендов есть и недостаток — относительно низкая остаточная стоимость. Поэтому эксперт советует покупать такие автомобили с расчетом на длительную эксплуатацию, желательно до пробега около 322 000 км, а не планировать их быструю перепродажу.

Четвертым вариантом механик назвал Tesla, которую рекомендует рассматривать тем, кто хочет перейти на электромобиль и в основном передвигается по городу или на небольшие расстояния. Такой режим эксплуатации позволяет реже зависеть от планирования маршрутов с учетом зарядных станций.

Tesla Фото: Tesla

Пайл положительно оценивает оснащение электромобилей Tesla, отмечая широкий набор современных автомобильных технологий. По его мнению, эти автомобили уже доказали свою пригодность для повседневной эксплуатации.

Итак, выбор эксперта зависит прежде всего от потребностей владельца: Ford подойдет тем, кому нужен надежный пикап, Hyundai и Kia — покупателям, которые ищут доступный автомобиль с хорошей гарантией, а Tesla — тем, кто планирует перейти на электромобили.

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