Автомеханік із багаторічним досвідом виділив Ford, Hyundai, Kia та Tesla. Він пояснив, чим приваблюють ці бренди, а також на які недоліки варто зважати перед купівлею.

Автомеханік і автомобільний експерт Кріс Пайл із сервісу JustAnswer назвав чотири марки автомобілів, які сам розглядав би для придбання. У своїх рекомендаціях він спирався на практичний досвід ремонту та обслуговування авто, звертаючи увагу на їхню вартість володіння, практичність і можливість подальшого перепродажу. Про це пише видання GOBankingRates.

Серед рекомендованих брендів опинився Ford. Особливо механік відзначив пікапи Ford Super Duty та F-150, які залишаються популярними завдяки своїм можливостям. За словами експерта, такі автомобілі добре підходять для перевезення важких вантажів і буксирування причепів, човнів або будинків на колесах.

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2026 Ford Super Duty F-250 Platinum Фото: Ford

Ще однією перевагою цих моделей він назвав високу ліквідність на вторинному ринку. Коли власник вирішить змінити автомобіль, знайти покупця на вживаний пікап Ford зазвичай не становить проблем.

Для тих, хто шукає доступніший автомобіль із невеликими витратами на утримання, Пайл рекомендує звернути увагу на Hyundai та Kia. За його оцінкою, ці виробники пропонують привабливе співвідношення ціни й оснащення: їхні автомобілі зазвичай дешевші під час купівлі, мають тривалі гарантії та отримують необхідне обладнання вже в базових версіях.

Kia Telluride Фото: Kia

Однак у корейських брендів є й недолік — відносно низька залишкова вартість. Тому експерт радить купувати такі автомобілі з розрахунком на тривале використання, бажано до пробігу близько 322 000 км, а не планувати швидкий перепродаж.

Четвертим варіантом механік назвав Tesla, яку рекомендує розглядати тим, хто хоче перейти на електромобіль і переважно пересувається містом або на невеликі відстані. Такий режим експлуатації дає змогу рідше залежати від планування маршрутів з урахуванням зарядних станцій.

Tesla Фото: Tesla

Пайл позитивно оцінює оснащення електромобілів Tesla, відзначаючи широкий набір сучасних автомобільних технологій. На його думку, ці авто вже довели свою придатність до повсякденної експлуатації.

Отже, вибір експерта залежить насамперед від потреб власника: Ford підійде тим, кому потрібен витривалий пікап, Hyundai та Kia — покупцям, які шукають доступне авто з хорошою гарантією, а Tesla — тим, хто планує перейти на електротягу.

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