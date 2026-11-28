Продажа внедорожников растет с каждым годом. При этом механики отмечают, что некоторые автомобили, обладающие повышенной проходимостью, просто не стоят потраченных на них денег.

Некоторые внедорожники стоят каждой потраченной копейки, а некоторых следует избегать любой ценой. Об этом изданию GOBankingRates рассказали американские автоэксперты-механики Крис Пайл и Майк Винтер.

Land Rover Range Rover и Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Фото: Википедия

Внедорожники Land Rover имеют плохую репутацию, когда дело касается соотношения цены, и качества с надежностью. Модель Range Rover имеет слишком много недостатков, включая проблемы с электрикой, охлаждающей жидкостью, турбонаддувом, а также очень высокие затраты на ремонт.

Обслуживание и ремонт Discovery также обходится ее владельцу дорого, считают механики.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Википедия

Проблемы 4Runner проистекают из стоимости и нерационального использования транспортного средства по назначению. Это отличный автомобиль, который рассчитан на бездорожье и большинство водителей платят за никогда не используемые функции. Для шоссе лучше более дешевый внедорожник.

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Volkswagen Taos

Volkswagen Taos Фото: Википедия

Пятиместный компактный внедорожник Volkswagen, который считается не очень надежным автомобилем, может потребовать частого и дорогостоящего ремонта. Поэтому специалисты рекомендуют потратиться на более "прочную" машину.

Jeep Cherokee/Wagoneer и Jeep Wrangler/Gladiator

Jeep Wrangler Фото: Википедия

Grand Cherokee попал в десятку наименее надежных автомобилей 2024 года, а Jeep к тому же возглавляет список худших автопроизводителей, пишет GOBankingRates.

У модели часто наблюдаются проблемы с электричеством, трансмиссией и расходом масла, из-за чего Wagoneer "сильно переоценен", считают механики.

У Wrangler и Gladiator, по словам мастеров, не самый долговечный двигатель. Владельцы "убиваю" их на бездорожье, а потом жалуются, что мотор шумит во время езды по автомагистрали.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Википедия

Согласно приобретенному опыту, Tucson является "бомбой замедленного действия" из-за серьезных проблем с трансмиссией и высокого уровня отказов двигателя. Особо следует избегать старых моделей, начиная с 2011 по 2017 годы, рекомендуют механики.

Ford Escape EcoBoost и Ford EcoSport

Ford EcoSport Фото: Википедия

Между комплектацией Ford Escape EcoBoost и EcoSport имеются заметные различия в размерах как внутри, так и снаружи, однако оба внедорожника страдают от проблем с долговечностью.

Escape не очень надежен из-за проблем с охлаждающей жидкостью, накопления углерода и расхода масла, а вот EcoSport отличается отказами двигателя и высокими затратами на ремонт.

Полноразмерные внедорожники Chevrolet Tahoe и Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade

Chevrolet Tahoe Фото: Википедия

Также механики упомянули проблемные полноразмерные внедорожники, которых следует избегать. Они большие, тяжелые, с плохой аэродинамкой и "прожорливостью".

Данные модели предназначены для перевозки большой семьи и буксировки кемпера, поэтому большинство владельцев этих транспортных средств просто переплачивают за ненужные функции.

Внедорожники класса люкс

Lexus LX Фото: Википедия

Люксовые Range Rover Evoque, Mercedes G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX и BMW X7 просто "слишком дороги" для большинства, считают механики.

Напомним, автомобильный эксперт Крис Пайл назвал четыре марки автомобилей, которые он сам рассматривал бы для покупки.

Также Фокус писал, что новый внедорожник Toyota 4Runner шокировал ценой.