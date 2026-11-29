Китайский автопроизводитель GAC, базирующийся в Гуанчжоу, презентовал новую разработку на автосалоне в Гуанчжоу 2026 года под названием Danxia Battery 3.0. Основной упор в ней сделан на безопасость.

Аккумуляторный блок с защитой днища способен выдержать взрыв ручной гранаты типа 82-2, сообщает Car News China.

Первое поколение этих батарей было представлено GAC еще в 2021 году, а версия 2.0 вышла в 2023-м. Теперь компания выпустила третье поколение, сделав основной упор на безопасность.

Благодаря семислойной системе защиты батарея выдерживает ударную нагрузку в 2000 джоулей, что в 13 раз превышает требования китайского стандарта безопасности. Действующий в КНР стандарт безопасности требует устойчивости к воздействию в 150 джоулей.

Маркетинговый отдел компании не ограничился слайдами и уверениями производителя в качестве продукта. Чтобы подтвердить надежность новой батареи, GAC провела серию испытаний совместно с Китайским научно-исследовательским институтом автомобилестроения (CAERI).

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Испытания включали удары по днищу с энергией 150, 300, 500, 1000 и 2000 джоулей, а также проверку на устойчивость к трению при движении.

Среди прочего, был проведен тест с подрывом ручной гранаты типа 82-2, которая содержит 62 грамма тротила, непосредственно под аккумуляторным блоком автомобиля.

Как видно на опубликованной записи, после взрыва батарея не загорелась, а сам электрокар сохранил работоспособность. Днище блока оснащено датчиками упругих волн: при сильных ударах система мгновенно подает сигнал тревоги.

Второй элемент защиты, по словам Вана Цинцюаня, руководителя отдела исследований и разработок аккумуляторных систем в GAC, предназначен для предотвращения повреждений при боковых ударах.

Аккумуляторная батарея Danxia 3.0 продемонстрировала отсутствие деформации ячеек при испытании на боковой удар о столб на скорости 32 км/ч — результат, достигнутый благодаря эффективному поглощению энергии и распределению нагрузок.

Как заверил Цинцюань, новая батарея способна обнаружить утечку размером 2 мм всего за три секунды, что позволяет предотвратить короткие замыкания, вызванные попаданием жидкости.

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