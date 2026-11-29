Китайський автовиробник GAC, що базується в Гуанчжоу, презентував нову розробку на автосалоні в Гуанчжоу 2026 року під назвою Danxia Battery 3.0. Основний акцент у ній зроблено на безпеку.

Акумуляторний блок із захистом днища здатний витримати вибух ручної гранати типу 82-2, повідомляє Car News China.

Перше покоління цих акумуляторів було представлено компанією GAC ще у 2021 році, а версія 2.0 вийшла у 2023-му. Тепер компанія випустила третє покоління, зробивши основний акцент на безпеці.

Завдяки семишаровій системі захисту акумулятор витримує ударне навантаження в 2000 джоулів, що в 13 разів перевищує вимоги китайського стандарту безпеки. Чинний у КНР стандарт безпеки вимагає стійкості до впливу в 150 джоулів.

Маркетинговий відділ компанії не обмежився слайдами та запевненнями виробника щодо якості продукту. Щоб підтвердити надійність нової батареї, компанія GAC провела серію випробувань спільно з Китайським науково-дослідним інститутом автомобілебудування (CAERI).

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Випробування включали удари по днищу з енергією 150, 300, 500, 1000 та 2000 джоулів, а також перевірку на стійкість до тертя під час руху.

Серед іншого, було проведено випробування з підривом ручної гранати типу 82-2, яка містить 62 грами тротилу, безпосередньо під акумуляторним блоком автомобіля.

Як видно з опублікованого запису, після вибуху батарея не загорілася, а сам електромобіль зберіг працездатність. Нижня частина блоку оснащена датчиками пружних хвиль: у разі сильних ударів система миттєво подає сигнал тривоги.

Другий елемент захисту, за словами Вана Цінцюаня, керівника відділу досліджень і розробок акумуляторних систем у GAC, призначений для запобігання пошкодженням під час бічних ударів.

Акумуляторна батарея Danxia 3.0 продемонструвала відсутність деформації комірок під час випробування на бічний удар об стовп на швидкості 32 км/год — результат, досягнутий завдяки ефективному поглинанню енергії та розподілу навантажень.

Як запевнив Цінцюань, нова батарея здатна виявити витік розміром 2 мм всього за три секунди, що дозволяє запобігти коротким замиканням, спричиненим потраплянням рідини.

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