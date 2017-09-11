Безвизовый режим с Европой для украинцев стал реальностью и дал возможность открывать для себя новые места отдыха. Раньше фантазия рядового путешественника приводила его в Париж, Брюссель или Будапешт, а теперь можно задуматься о местах, до которых редко добираются наши соотечественники. Кстати, большинство таких мест не слишком ударит по кошельку туриста.

Для путешественников, желающих открыть для себя новые уголки Старого Света, компания Mastercard в 2017 году составила рейтинг «Топ скрытых сокровищ Европы» с самыми нестандартными, малоизвестными и бюджетными городами и достопримечательностями. Собрать в один список более 40 подобных локаций помогли местные travel-блогеры. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь, а пятерка лидеров — ниже.

Montenegro – Perast © radzonimo / stock.adobe.com

Пераст, Черногория

Крохотный прибрежный городок Пераст был за свою историю прибежищем пиратов и мореплавателей и все еще ожидает, пока его исследуют любители пляжей. Сейчас город известен историческими культурными постройками венецианского периода.

Что посмотреть:

Большинство достопримечательностей Пераста находятся на набережной. Всего лишь в нескольких сотнях метров от берега вы увидите две яркие достопримечательности: остров Святого Георгия и Мадонна на Скале, искусственный Адриатический остров.

Сколько стоит:

Красота по низкой цене: еду вы можете приобрести за 13 евро, жилье — всего за 12 евро/сутки.

Portugal – Azores © vickysp / stock.adobe.com

Азорские острова, Португалия

Азорские острова лежат почти в центре Атлантического океана. Вулканы, озера, расположенные в кратерах, рыбные поселки и водопады делают его уникальным местом для туристов.

Что посмотреть:

Девять остров архипелага — Мекка для дайверов. В прибрежных водах островов обитает 23 вида китов и несколько видов дельфинов. В 2009 году Азорские острова были отнесены ЮНЕСКО к биосферному заповеднику. Также можно посетить серные пещеры, в которых бьют гейзеры.

Сколько стоит:

Еда — около 15 евро, проживание — 25 евро/сутки.

Austria - Hallstatt © mRGB / stock.adobe.com

Зальцкаммергут, Австрия

Чистейшие озера и горные вершины — вот главное, для чего стоит туда ехать. Озеро Хальштат, одно из самых красивых Альпийский озер Австрии, спрятано в сердце области Зальцкаммергут.

Что посмотреть:

Посмотрите на отражающиеся облака на поверхности озера Хальштат и крыши австрийских деревушек. Стоит также проехаться по горной железной дороге, которая соединяет Хальштат с исторической соляной шахтой. До Ледяных пещер Дахштайн и Мамонтовой пещеры в Обертрауне можно добраться по канатной дороге.

Сколько стоит:

Местную вкусную еду обычно можно попробовать приблизительно за 25 евро, а жилье найти за 35 евро/сутки.

Malta - Mdina and Zebbug © PhotoWorks / 123rf.com

Мдина и Зеббудж, Мальта

Мягкий теплый климат Мальты практически круглый год, потрясающее побережье, крепости и дворцы — все вместе создает впечатление, что вы попали в сказочную страну. Кстати, большая часть первого сезона сериала «Игры престолов» снимался именно на Мальте. Страна занимает 9-ое место среди самых маленьких стран мира и в ней практически нет преступности.

Что посмотреть:

Мдина, древняя столица Мальты, привлечет ценителей исторических ценностей. Город Зеббудж, один из древнейших городов Мальты, известен благодаря ярким театральным празднованиям — «феста» может продолжаться от 3 дней, а количество участников исчисляется сотнями.

Сколько стоит:

Мальта все еще остается доступной — еда в ресторане стоит 25 евро, а комнату вы сможете найти в гостевом доме меньше, чем за 24 евро/сутки.

Spain – Covadonga © mrks_v / stock.adobe.com

Астурия, Испания

Астурия располагается на севере Испании, на побережье Бискайского залива или, как его называют испанцы, Кантабрийского моря. Тут есть превосходные пустынные пляжи с кристально чистой водой, пеший туризм любых уровней по совершенно дикой природе, суетливые города и живописные рыбацкие деревушки. Приблизительно одна треть территории относится к заповедникам.

Что посмотреть:

Стоит посетить долину Ковадонга, одно из самых известных исторических мест в Испании и место паломничества. Главными достопримечательностями считаются пещера и одноименные озера. Ковадонга один из главных входов в потрясающий Национальный парк Пикос-де-Эуропа, расположенный на высоте 2000 метров над уровнем моря.

Сколько стоит:

Проживание обойдется всего лишь в 25 евро/сутки, за питание в ресторане придется заплатить приблизительно 18 евро.

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Советы от Mastercard для подготовки к путешествию:

Не терпится как можно скорее отправится в путешествие, но нет времени планировать? Не проблема. Если у вас есть премиальная карта Mastercard, уточните у своего банка, подключен ли к ней Mastercard® Concierge Service. Это команда удаленных помощников, которые работают в режиме 24/7. Им можно поручить разработку маршрута, заказ билетов, бронирование отелей, подбор и доставку товаров и многое другое. Выберите отель, в котором вы хотите остановиться, забронируйте его и оплатите на booking.com. При расчете картой Mastercard можно получить кэшбек — 5% от стоимости брони вашего отеля в программе Mastercard БІЛЬШЕ [1] . Зарегистрировавшись в программе, вы будете накапливать баллы за безналичные покупки с картой Mastercard и обменивать их на приятные подарки или возможность выиграть ценные призы. Перед путешествием предупредите ваш банк о поездке. Сообщите, в какую страну и на какой срок едете, чтобы карта стала доступна для расчётов за границей. Воспользоваться картами Mastercard можно в 210 странах и территориях мира. Сохраните нужные данные. Запишите контактный номер банка, выпустившего вашу карту (номер можно найти на её обратной стороне), чтобы при необходимости воспользоваться им для блокировки карты. Никогда не записывайте ПИН-код на листе бумаги. Если вы хотите сохранить его в телефоне, загрузите специальное приложение для хранения ПИН-кодов. Во время авиапутешествий, особенно с пересадками, уходит много времени на ожидание рейса. Обратите внимание, что держатели премиальных карт Platinum Mastercard® и World Elite Mastercard® могут бесплатно посещать бизнес-залы Mastercard для внутренних и международных перелетов в аэропорту «Борисполь» в Киеве. А с World Elite Mastercard® — и в аэропортах Тбилиси, Батуми, Москвы, Кишинева, Будапешта, Бухареста, Праги и Вены. Банки также могут предоставить держателям премиальных карт Mastercard Lounge Key или Priority Pass — доступ к бизнес-лаунжам в 600 аэропортах мира. Возьмите машину на прокат хотя бы на несколько дней, чтобы не зависеть от транспорта и увидеть все достопримечательности. Например, в национальный парк Пикос-де-Эуропа в Астурии (первое место рейтинга) можно добраться только на небольшой машине по горной дороге. Держателям премиальных карт Mastercard доступны специальные предложения (скидки, приоритет при получении автомобиля, бесплатное повышение класса и другие) от мировых лидеров по прокату авто — Hertz и Опаздываете на рейс? С бесконтактными картами Mastercard в Международном аэропорту «Борисполь» доступна услуга Fast Line — отдельный коридор для ускоренного прохождения авиационной безопасности и паспортного контроля. Она действует бесплатно для держателей премиальных карт Mastercard, подключенных к Mastercard® Concierge Service, или же за дополнительную плату для держателей других типов карт.

Материал был опубликован при поддержке компании Mastercard.

* Каждая представленная цена — из расчёта на одного человека.

[1] Акция действует с 15.06.2017 по 31.12.2017.