Все статьиВсе новостиВсе мнения
Рейтинги
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Красивая страна » Инновации Неизвестные уголки Европы для доступного отдыха в бархатный сезон
<span class="label">Инновации</span> Неизвестные уголки Европы для доступного отдыха в бархатный сезон

Инновации Неизвестные уголки Европы для доступного отдыха в бархатный сезон

Безвизовый режим с Европой для украинцев стал реальностью и дал возможность открывать для себя новые места отдыха. Раньше фантазия рядового путешественника приводила его в Париж, Брюссель или Будапешт, а теперь можно задуматься о местах, до которых редко добираются наши соотечественники. Кстати, большинство таких мест не слишком ударит по кошельку туриста.

11.09.17 54
2500

Для путешественников, желающих открыть для себя новые уголки Старого Света, компания Mastercard в 2017 году составила рейтинг «Топ скрытых сокровищ Европы» с самыми нестандартными, малоизвестными и бюджетными городами и достопримечательностями. Собрать в один список более 40 подобных локаций помогли местные travel-блогеры. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь, а пятерка лидеров — ниже.  

Montenegro – Perast    © radzonimo / stock.adobe.com
  1. Пераст, Черногория

Крохотный прибрежный городок Пераст был за свою историю прибежищем пиратов и мореплавателей и все еще ожидает, пока его исследуют любители пляжей. Сейчас город известен историческими культурными постройками венецианского периода.

Что посмотреть:

Большинство достопримечательностей Пераста находятся на набережной. Всего лишь в нескольких сотнях метров от берега вы увидите две яркие достопримечательности: остров Святого Георгия и Мадонна на Скале, искусственный Адриатический остров.

Сколько стоит:

Красота по низкой цене: еду вы можете приобрести за 13 евро, жилье — всего за 12 евро/сутки.

Portugal – Azores    © vickysp / stock.adobe.com 
  1. Азорские острова, Португалия

 Азорские острова лежат почти в центре Атлантического океана. Вулканы, озера, расположенные в кратерах, рыбные поселки и водопады делают его уникальным местом для туристов.

Что посмотреть:

Девять остров архипелага — Мекка для дайверов. В прибрежных водах островов обитает 23 вида китов и несколько видов дельфинов. В 2009 году Азорские острова были отнесены ЮНЕСКО к биосферному заповеднику. Также можно посетить серные пещеры, в которых бьют гейзеры.

Сколько стоит:

Еда — около 15 евро, проживание — 25 евро/сутки.

Austria - Hallstatt    © mRGB / stock.adobe.com
  1. Зальцкаммергут, Австрия

 Чистейшие озера и горные вершины — вот главное, для чего стоит туда ехать. Озеро Хальштат, одно из самых красивых Альпийский озер Австрии, спрятано в сердце области Зальцкаммергут.

Что посмотреть:

Посмотрите на отражающиеся облака на поверхности озера Хальштат и крыши австрийских деревушек. Стоит также проехаться по горной железной дороге, которая соединяет Хальштат с исторической соляной шахтой. До Ледяных пещер Дахштайн и Мамонтовой пещеры в Обертрауне можно добраться по канатной дороге.

Сколько стоит:

Местную вкусную еду обычно можно попробовать приблизительно за 25 евро, а жилье найти за 35 евро/сутки.

Malta - Mdina and Zebbug    © PhotoWorks / 123rf.com
  1. Мдина и Зеббудж, Мальта

Мягкий теплый климат Мальты практически круглый год, потрясающее побережье, крепости и дворцы — все вместе создает впечатление, что вы попали в сказочную страну. Кстати, большая часть первого сезона сериала «Игры престолов» снимался именно на Мальте. Страна занимает 9-ое место среди самых маленьких стран мира и в ней практически нет преступности.

Что посмотреть:

Мдина, древняя столица Мальты, привлечет ценителей исторических ценностей. Город Зеббудж, один из древнейших городов Мальты, известен благодаря ярким театральным празднованиям — «феста» может продолжаться от 3 дней, а количество участников исчисляется сотнями.

Сколько стоит:

Мальта все еще остается доступной — еда в ресторане стоит 25 евро, а комнату вы сможете найти в гостевом доме меньше, чем за 24 евро/сутки.

Spain – Covadonga    © mrks_v / stock.adobe.com
  1. Астурия, Испания

Астурия располагается на севере Испании, на побережье Бискайского залива или, как его называют испанцы, Кантабрийского моря. Тут есть превосходные пустынные пляжи с кристально чистой водой, пеший туризм любых уровней по совершенно дикой природе, суетливые города и живописные рыбацкие деревушки. Приблизительно одна треть территории относится к заповедникам.

Что посмотреть:

Стоит посетить долину Ковадонга, одно из самых известных исторических мест в Испании и место паломничества. Главными достопримечательностями считаются пещера и одноименные озера. Ковадонга один из главных входов в потрясающий Национальный парк Пикос-де-Эуропа, расположенный на высоте 2000 метров над уровнем моря.

Сколько стоит:

Проживание обойдется всего лишь в 25 евро/сутки, за питание в ресторане придется заплатить приблизительно 18 евро.

Узнать больше о полном рейтинге скрытых сокровищ Европы

Советы от Mastercard для подготовки к путешествию:

  1. Не терпится как можно скорее отправится в путешествие, но нет времени планировать? Не проблема. Если у вас есть премиальная карта Mastercard, уточните у своего банка, подключен ли к ней Mastercard® Concierge Service. Это команда удаленных помощников, которые работают в режиме 24/7. Им можно поручить разработку маршрута, заказ билетов, бронирование отелей, подбор и доставку товаров и многое другое.
  2. Выберите отель, в котором вы хотите остановиться, забронируйте его и оплатите на booking.com. При расчете картой Mastercard можно получить кэшбек — 5% от стоимости брони вашего отеля в программе Mastercard БІЛЬШЕ[1]. Зарегистрировавшись в программе, вы будете накапливать баллы за безналичные покупки с картой Mastercard и обменивать их на приятные подарки или возможность выиграть ценные призы.
  3. Перед путешествием предупредите ваш банк о поездке. Сообщите, в какую страну и на какой срок едете, чтобы карта стала доступна для расчётов за границей. Воспользоваться картами Mastercard можно в 210 странах и территориях мира.
  4. Сохраните нужные данные. Запишите контактный номер банка, выпустившего вашу карту (номер можно найти на её обратной стороне), чтобы при необходимости воспользоваться им для блокировки карты. Никогда не записывайте ПИН-код на листе бумаги. Если вы хотите сохранить его в телефоне, загрузите специальное приложение для хранения ПИН-кодов.
  5. Во время авиапутешествий, особенно с пересадками, уходит много времени на ожидание рейса. Обратите внимание, что держатели премиальных карт Platinum Mastercard® и World Elite Mastercard® могут бесплатно посещать бизнес-залы Mastercard для внутренних и международных перелетов в аэропорту «Борисполь» в Киеве. А с World Elite Mastercard® — и в аэропортах Тбилиси, Батуми, Москвы, Кишинева, Будапешта, Бухареста, Праги и Вены. Банки также могут предоставить держателям премиальных карт Mastercard Lounge Key или Priority Pass — доступ к бизнес-лаунжам в 600 аэропортах мира.
  6. Возьмите машину на прокат хотя бы на несколько дней, чтобы не зависеть от транспорта и увидеть все достопримечательности. Например, в национальный парк Пикос-де-Эуропа в Астурии (первое место рейтинга) можно добраться только на небольшой машине по горной дороге. Держателям премиальных карт Mastercard доступны специальные предложения (скидки, приоритет при получении автомобиля, бесплатное повышение класса и другие) от мировых лидеров по прокату авто — Hertz и
  7. Опаздываете на рейс? С бесконтактными картами Mastercard в Международном аэропорту «Борисполь» доступна услуга Fast Line — отдельный коридор для ускоренного прохождения авиационной безопасности и паспортного контроля. Она действует бесплатно для держателей премиальных карт Mastercard, подключенных к Mastercard® Concierge Service, или же за дополнительную плату для держателей других типов карт.

Материал был опубликован при поддержке компании Mastercard.

* Каждая представленная цена — из расчёта на одного человека.

[1] Акция действует с 15.06.2017 по 31.12.2017.

 

25
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 9990
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 9454
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4598
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3273
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 2477
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 7838
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1161
  1. Из Кореи в Корею. В Сеуле и Пхеньяне по-разному понимают, что такое счастье 2901 / 3103
  2. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 2640 / 2877
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2478 / 62017
  4. Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь 1762 / 7495
  5. На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение" 1404 / 6907
  6. Поезд с Саакашвили на борту не поедет, - проводник 1386 / 1565
  7. В оккупированный Крым приехали французские депутаты 1257 / 1394
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 33 / 62017
  2. Из Кореи в Корею. В Сеуле и Пхеньяне по-разному понимают, что такое счастье 12 / 3103
  3. Поезд с Саакашвили на борту не поедет, - проводник 6 / 1565
  4. Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь 6 / 7495
  5. Алкоголь в Украине с сегодняшнего дня стал дороже 6 / 1035
  6. На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение" 5 / 6907
  7. В оккупированный Крым приехали французские депутаты 5 / 1394
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.