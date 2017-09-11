Для путешественников, желающих открыть для себя новые уголки Старого Света, компания Mastercard в 2017 году составила рейтинг «Топ скрытых сокровищ Европы» с самыми нестандартными, малоизвестными и бюджетными городами и достопримечательностями. Собрать в один список более 40 подобных локаций помогли местные travel-блогеры. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь, а пятерка лидеров — ниже.
Montenegro – Perast © radzonimo / stock.adobe.com
- Пераст, Черногория
Крохотный прибрежный городок Пераст был за свою историю прибежищем пиратов и мореплавателей и все еще ожидает, пока его исследуют любители пляжей. Сейчас город известен историческими культурными постройками венецианского периода.
Что посмотреть:
Большинство достопримечательностей Пераста находятся на набережной. Всего лишь в нескольких сотнях метров от берега вы увидите две яркие достопримечательности: остров Святого Георгия и Мадонна на Скале, искусственный Адриатический остров.
Сколько стоит:
Красота по низкой цене: еду вы можете приобрести за 13 евро, жилье — всего за 12 евро/сутки.
Portugal – Azores © vickysp / stock.adobe.com
- Азорские острова, Португалия
Азорские острова лежат почти в центре Атлантического океана. Вулканы, озера, расположенные в кратерах, рыбные поселки и водопады делают его уникальным местом для туристов.
Что посмотреть:
Девять остров архипелага — Мекка для дайверов. В прибрежных водах островов обитает 23 вида китов и несколько видов дельфинов. В 2009 году Азорские острова были отнесены ЮНЕСКО к биосферному заповеднику. Также можно посетить серные пещеры, в которых бьют гейзеры.
Сколько стоит:
Еда — около 15 евро, проживание — 25 евро/сутки.
Austria - Hallstatt © mRGB / stock.adobe.com
- Зальцкаммергут, Австрия
Чистейшие озера и горные вершины — вот главное, для чего стоит туда ехать. Озеро Хальштат, одно из самых красивых Альпийский озер Австрии, спрятано в сердце области Зальцкаммергут.
Что посмотреть:
Посмотрите на отражающиеся облака на поверхности озера Хальштат и крыши австрийских деревушек. Стоит также проехаться по горной железной дороге, которая соединяет Хальштат с исторической соляной шахтой. До Ледяных пещер Дахштайн и Мамонтовой пещеры в Обертрауне можно добраться по канатной дороге.
Сколько стоит:
Местную вкусную еду обычно можно попробовать приблизительно за 25 евро, а жилье найти за 35 евро/сутки.
Malta - Mdina and Zebbug © PhotoWorks / 123rf.com
- Мдина и Зеббудж, Мальта
Мягкий теплый климат Мальты практически круглый год, потрясающее побережье, крепости и дворцы — все вместе создает впечатление, что вы попали в сказочную страну. Кстати, большая часть первого сезона сериала «Игры престолов» снимался именно на Мальте. Страна занимает 9-ое место среди самых маленьких стран мира и в ней практически нет преступности.
Что посмотреть:
Мдина, древняя столица Мальты, привлечет ценителей исторических ценностей. Город Зеббудж, один из древнейших городов Мальты, известен благодаря ярким театральным празднованиям — «феста» может продолжаться от 3 дней, а количество участников исчисляется сотнями.
Сколько стоит:
Мальта все еще остается доступной — еда в ресторане стоит 25 евро, а комнату вы сможете найти в гостевом доме меньше, чем за 24 евро/сутки.
Spain – Covadonga © mrks_v / stock.adobe.com
- Астурия, Испания
Астурия располагается на севере Испании, на побережье Бискайского залива или, как его называют испанцы, Кантабрийского моря. Тут есть превосходные пустынные пляжи с кристально чистой водой, пеший туризм любых уровней по совершенно дикой природе, суетливые города и живописные рыбацкие деревушки. Приблизительно одна треть территории относится к заповедникам.
Что посмотреть:
Стоит посетить долину Ковадонга, одно из самых известных исторических мест в Испании и место паломничества. Главными достопримечательностями считаются пещера и одноименные озера. Ковадонга один из главных входов в потрясающий Национальный парк Пикос-де-Эуропа, расположенный на высоте 2000 метров над уровнем моря.
Сколько стоит:
Проживание обойдется всего лишь в 25 евро/сутки, за питание в ресторане придется заплатить приблизительно 18 евро.
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Советы от Mastercard для подготовки к путешествию:
- Не терпится как можно скорее отправится в путешествие, но нет времени планировать? Не проблема. Если у вас есть премиальная карта Mastercard, уточните у своего банка, подключен ли к ней Mastercard® Concierge Service. Это команда удаленных помощников, которые работают в режиме 24/7. Им можно поручить разработку маршрута, заказ билетов, бронирование отелей, подбор и доставку товаров и многое другое.
- Выберите отель, в котором вы хотите остановиться, забронируйте его и оплатите на booking.com. При расчете картой Mastercard можно получить кэшбек — 5% от стоимости брони вашего отеля в программе Mastercard БІЛЬШЕ[1]. Зарегистрировавшись в программе, вы будете накапливать баллы за безналичные покупки с картой Mastercard и обменивать их на приятные подарки или возможность выиграть ценные призы.
- Перед путешествием предупредите ваш банк о поездке. Сообщите, в какую страну и на какой срок едете, чтобы карта стала доступна для расчётов за границей. Воспользоваться картами Mastercard можно в 210 странах и территориях мира.
- Сохраните нужные данные. Запишите контактный номер банка, выпустившего вашу карту (номер можно найти на её обратной стороне), чтобы при необходимости воспользоваться им для блокировки карты. Никогда не записывайте ПИН-код на листе бумаги. Если вы хотите сохранить его в телефоне, загрузите специальное приложение для хранения ПИН-кодов.
- Во время авиапутешествий, особенно с пересадками, уходит много времени на ожидание рейса. Обратите внимание, что держатели премиальных карт Platinum Mastercard® и World Elite Mastercard® могут бесплатно посещать бизнес-залы Mastercard для внутренних и международных перелетов в аэропорту «Борисполь» в Киеве. А с World Elite Mastercard® — и в аэропортах Тбилиси, Батуми, Москвы, Кишинева, Будапешта, Бухареста, Праги и Вены. Банки также могут предоставить держателям премиальных карт Mastercard Lounge Key или Priority Pass — доступ к бизнес-лаунжам в 600 аэропортах мира.
- Возьмите машину на прокат хотя бы на несколько дней, чтобы не зависеть от транспорта и увидеть все достопримечательности. Например, в национальный парк Пикос-де-Эуропа в Астурии (первое место рейтинга) можно добраться только на небольшой машине по горной дороге. Держателям премиальных карт Mastercard доступны специальные предложения (скидки, приоритет при получении автомобиля, бесплатное повышение класса и другие) от мировых лидеров по прокату авто — Hertz и
- Опаздываете на рейс? С бесконтактными картами Mastercard в Международном аэропорту «Борисполь» доступна услуга Fast Line — отдельный коридор для ускоренного прохождения авиационной безопасности и паспортного контроля. Она действует бесплатно для держателей премиальных карт Mastercard, подключенных к Mastercard® Concierge Service, или же за дополнительную плату для держателей других типов карт.
Материал был опубликован при поддержке компании Mastercard.
* Каждая представленная цена — из расчёта на одного человека.
[1] Акция действует с 15.06.2017 по 31.12.2017.