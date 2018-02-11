Марамуреш и его "Весёлое кладбище"

В провинции Марамуреш около 100 деревянных церквей, из которых восемь — в списке ЮНЕСКО

Как добраться

Сначала можно доехать пассажирским поездом 013К из Львова до Солотвино 1. Время в пути — 10 ч. 44 мин., стоимость купейного билета — 213 грн. Затем пешком перейти границу через международный пропускной пункт "Солотвино" (от центра Солотвино до пограничного моста идти минут 7, большой плюс этого места — здесь совсем нет очередей, по крайней мере рано утром и вечером, пешком границу можно преодолеть всего за несколько минут). Не забудьте соблюсти финансовые требования румынской стороны: у вас должно быть на карточке или при себе не менее 50 евро на сутки и не менее 500 евро на весь срок пребывания.

На автомобиле по трассе Н09. Время в пути из Львова до Сигету-Мармацией, где находится "Весёлое кладбище", — 5 ч. 33 мин. (321 км).

Доехав до Солотвино и преодолев экстремальный переход через мостик над Тисой, который был снова открыт сравнительно недавно, в 2007 году, при участии президентов Ющенко и Басеску, вы оказываетесь в Румынии, а точнее, в городе Сигету-Мармацией, или Сигете (слово sziget означает "остров").

До 1918 года Солотвино фактически было промышленной окраиной Сигета — обе части входили в состав Австро-Венгерской империи. Затем Солотвино вошло в состав Чехословакии, а Сигет отошёл Румынии, так почти сто лет назад между ними пролегла граница. Правда, тотально закрытой она не была — через Сигет и Солотвино ходил трансзакарпатский пассажирский поезд Прага — Ясиня. А окончательно Сигет с Солотвино разделили уже после Второй мировой войны.

Сейчас пограничный городок Сигет выглядит вполне ухоженным. Здесь можно немного задержаться и погулять. Например, пройтись по центру города, который порой напоминает романы Диккенса XIX века.

Сразу за старым городом начинается социалистический. Здесь можно увидеть много домов со сложенными рядом дровами. Есть дрова и на некоторых балконах. Так румыны борются за энергонезависимость. Ещё одна особенность социалистической части города — гаражи в национальном стиле, из дерева.

Примечательны в Сигете храмы, они очень необычной формы и выглядят незавершёнными.

Но главная достопримечательность Сигета — всё-таки старая тюрьма, в которой в годы социализма содержали политзаключённых. Из неё сейчас сделали что-то похожее на музей оккупации. Там же находится Мемориал репрессированным.

Погуляв по Сигету, можно двинуться дальше. Например, отъехать от города всего 16 км в село Сепинцы (Săpânţa), где находится известное "Весёлое кладбище", что по-румынски звучит как Cimitirul Vesel. Если у вас нет машины, туда может подбросить попутка или проходящий автобус.

Источник "кладбищенского веселья" видно уже с остановки — голубенькое, всё в цветочках и весёлых портретах кладбище на первый взгляд больше шокирует, чем радует. Начинается оно не как обычно — с часовни смотрителя, а с музея, вход в который стоит 35 грн. Заплатив за вход и начав "прогулку", только диву даёшься, как обычное сельское кладбище стало местом притяжения для тысяч туристов — на оригинальный объект приезжают посмотреть не только европейцы, но даже китайцы.

"Весёлое кладбище" стало продолжением жизни общины села Сепинцы

А всё началось с того, что в 30-х годах прошлого века местный плотник Иоанн Петраш сделал первое "весёлое" надгробие. Он относился к смерти по-философски и решил сменить мистический страх на юмор. Петраш изображал картины из жизни покойника, придумывал остроумные эпитафии. Самая цитируемая: "Под этим тяжёлым крестом лежит моя тёща. Если бы она пожила ещё три дня, то под этим крестом лежала бы не она, а я..."

Кладбище стало продолжением жизни сельской общины. Был ты при жизни пьяницей — таким тебя увековечат на кладбище. Был честным человеком и трудягой — получай положительный имидж на века. Как уже упоминалось, все надгробия раскрашены синим цветом и разрисованы в лубочном стиле. А над ними возвышается причудливая башенка часовни.

Благодаря позитивному отношению к смерти жители Сепинцев получили бонус при жизни — они хорошо зарабатывают на туризме: продают сувениры, кормят, поят и подвозят туристов.

Но не только "Весёлым кладбищем" знамениты Сепинцы. Там находится ещё и самая высокая деревянная церковь в Европе — в монастыре Перри. Её высота — 78 м, а работы над интерьером храма продолжаются до сих пор.

Из Сепинцев туристы часто отправляются в село Бырсана, которое также находится приблизительно в 20 км от Сигета. В 5 км от центра этого села расположились уникальный монастырь Mănăstirea Bârsana и деревянная церковь. Она, как и церковь в Сепинцах, находится под охраной ЮНЕСКО. Вход в монастырь бесплатный.

После села Бырсана можно поехать в Поениле-Изей и посетить самый древний деревянный храм из восьми деревянных церквей Марамуреша под эгидой ЮНЕСКО — церковь Поениле-Изей XVII века.

А в 23 км от Сигета, в селе Десешть находится деревянная церковь XVIII века, которая очень хорошо сохранилась до наших дней. Самая впечатляющая сцена из росписей в ней — это Огненная река на южной стене.

Вообще в провинции Марамуреш около 100 деревянных церквей. Поэтому любителям деревянной архитектуры, традиций и духовности Марамуреш придётся по душе.