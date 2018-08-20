На дне древнего моря. Каньоны, пещеры, реки, леса и рифы Подольских Товтр

Подольские Товтры — цепь уникальных известняковых скал, которые 20 млн лет назад были барьерным рифом. Что посмотреть и чем заняться в окрестностях Каменец-Подольского, рассказывает Фокус

Как добраться

Из Киева в Каменец-Подольский ходит "Подольский экспресс", №769К, он не очень удобный, так как выезжает днём, и в Каменце вы будете в 00:12. Есть ночной поезд №139К, который едет более 8 часов и прибывает в Каменец в 6 утра. Цены стартуют от 160 грн. С центрального автовокзала Киева есть прямые автобусные рейсы до Каменец-Подольского, как утренние, так и вечерние. Поездка длится от 8 до 12 часов. Цена — от 297 грн. А от автовокзала Каменец-Подольского (ул. Князей Кориатовичей, 19) отправляются маршрутки в окрестные сёла, цена — от 14 грн.

На машине от Киева до Каменец-Подольского можно добраться за 6,5 часов — по трассе Е40 до Житомира, затем по Е583 через Бердичев, Хмельник. По трассе Е50 нужно доехать до Хмельницкого, а там выбрать Н03.

Подольские Товтры — уникальный памятник природы, признанный во всём мире. В 2017 году национальный парк включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2008-м он стал одним из финалистов конкурса "7 природных чудес Украины".

Аналогов Подольским Товтрам в мире нет. Это не те обычные горы, которые сформировались из минеральных пород. Собственно, товтра — это известняковая скала, которая в первобытные времена была барьерным рифом, подобным коралловому. Он отделял море от Подольской возвышенности. А было это в период миоцена, 20 млн лет назад! Но товтры и сейчас хранят это прошлое — в известняковой породе находят остатки водорослей, мелких морских животных, моллюсков и других организмов. В этом ещё одна уникальная особенность товтр, так как их формировали не кораллы, а другие живые организмы.

Подольские Товтры идут с севера на юг, от городка Сатанов в Тернопольской области, через Каменец-Подольский и до берегов Днестра. Общая площадь — более 26 тыс. га, и здесь есть как уже обхоженные и любимые путешественниками места, так и менее известные, до которых труднее добраться.

Центр Подольских Товтр, откуда легче всего начать исследование этого прекрасного памятника природы, — Каменец-Подольский. Его называют "городом на камне", так как старая часть Каменца построена на неприступной скале в петле реки Смотрич. Противоположные её берега тоже очень круты — Смотрицкий каньон достигает высоты 50 м, изрезан водопадами и является любимым местом скалолазов, которые начинают сезон в апреле.

Через узкую долину Смотрича переброшено лишь несколько мостов, и с каждого открывается потрясающий вид — на природу и на панораму старого города: с крепостью и памятниками архитектуры разных времён и народов — от поляков до турок. Поездку в Каменец-Подольский можно подгадать к одному из многочисленных фестивалей — в частности, здесь запускают воздушные шары (ближайший фестиваль пройдёт 18–20 мая) и проводят показательные бои реконструкторов. Но в это время жильё в городе будет стоить в два раза дороже.

Путешествия по товтрам умиротворяют в весенне-летнюю пору, когда природа оживает и виды с горных вершин особенно красивы

Чтобы полюбоваться природой, нужно отъехать от Каменец-Подольского хотя бы на 10 км. На севере находится заказник "Большая и Малая Бугаихи" с двумя живописными холмами, а также Ивахновецкие товтры. Их особенность в том, что они не покрыты лесом, как остальные массивы на Подолье. Здесь склоны травянистые, степные, с растениями, которые на соседних холмах не встречаются. В Ивахновецкий заказник входит девять товтр, и одну из них, Высокий Камень, часто посещают паломники. Здесь находится место, где согласно легендам оставила отпечаток стопы Богоматерь. А ещё — источник, вода которого, по мнению верующих, лечит от слепоты.

На северо-востоке природного парка, ближе к Каменцу находятся ещё два особенных места — товтры Четыре кавалера и Кармелюкова гора. Согласно легендам, на этой горе жил повстанец и народный мститель XVIII века Устим Кармелюк — на вершине товтры он якобы нашёл разрыв-траву, которая помогала открывать любые замки и цепи. А когда рассерженные богатеи устроили на Кармелюка облаву, гора раскрылась и поглотила их.

На юге Подольские Товтры останавливают свой "бег" у реки Днестр — её русло извивается, как змея, и с высоких крутых холмов открываются захватывающие дух панорамы. Одно из самых красивых мест находится у села Цвикловцы. Здесь Днестр делает петлю, посреди которой есть невероятной красоты полуостров, покрытый лесами. Восточнее, у петли реки Тарнава, которая впадает в Днестр, стоит овеянный легендами Китай-город. Когда-то это была крепость с роскошным замком, основанная князем Анджеем Потоцким в XVII веке. Хотя археологи находят здесь артефакты и куда более древних времён — Киевской Руси и даже трипольские. Сейчас на этом месте осталось лишь небольшое село, однако товтры и долина реки Тарнава всё так же прекрасны.

Ещё одно место силы Подольских Товтр — это Бакотский залив, или Днестровское водохранилище. Под его водами покоится древний затопленный город Бакота, от которого остался лишь пещерный монастырь.

Подольские Товтры — место множества рек. Здесь есть и быстрые, как Смотрич, и малые, как Мукша, огибающая Кармелюкову гору. Путешествия по товтрам умиротворяют в весенне-летнюю пору, когда природа оживает и виды с горных вершин особенно красивы. В товтрах ещё и уникальный микроклимат, благодаря которому сохранилось множество реликтовых и эндемических растений — редкие виды шафрана, осоки, плюща, льна, гиацинта и др.

Где жить В Каменец-Подольском хорошо развита отельная индустрия, есть десятки гостиниц и хостелов разного ценового диапазона — от 200 до 2000 грн. Также горожане сдают квартиры и комнаты посуточно: чем дальше от центра, тем дешевле. Учитывайте, что и в отелях, и в частных апартаментах цены в праздники и выходные повышают. Если вы хотите погулять по дальним от Каменца товтрам, то имеет смысл останавливаться в окрестных сёлах и стартовать оттуда, о ночлеге нужно договариваться на месте. Прогулки на любой вкус

Работники парка постарались организовать маршруты разной протяжённости. Так, есть три исключительно пешеходные экотропы: вокруг Китай-города (1,6 км в одну сторону, пять остановок), по Смотрицкому каньону (1,5 км в одну сторону, пять остановок), а также по источникам Бакотского залива (3,2 км в одну сторону, пять остановок). Впрочем, есть и автобусные, велосипедные, водные и даже конные туры протяжённостью более 100 км. За дополнительной информацией нужно обращаться в администрацию парка в Каменец-Подольском (пл. Польский рынок, 6, тел. (03849) 512-70, 517-71, 242-4). А также организацией экскурсий в этом городе занимается множество фирм. Особенностью региона является то, что автомобильных дорог не так уж много. В основном это грунтовые просёлочные дороги, по которым лучше передвигаться на машине или велосипеде. Ретриты

Эти места идеальны для единения с природой, духовных поисков и работы над своим телом. Здесь, в тишине и покое, ничто не отвлекает. Именно поэтому заповедник "Подольские Товтры" (особенно в районе рядом с Бакотой) — популярное место для организации йога-ретритов и фестивалей, а также разнообразных семинаров по другим схожим практикам. Зачастую они проводятся непосредственно в отельных комплексах, что обеспечивает участникам должный уровень комфорта. Рыбалка

Любителей посидеть с удочкой в регион Подольских Товтр привлекает возможность порыбачить на Днестре. В его водах много судака (кое-кто даже называет Днестр судачьим эльдорадо), а также окуня, леща, карпа и карася. Неплохая рыбалка и на реке Смотрич. ЛАЙФХАК

В южной части Подольских Товтр оборудованы 22 рекреационные точки. Это стоянки для путешественников, где есть столики, места для костров и палаток, а также баки для мусора. Они будут кстати, если вы отправляетесь в пеший поход. Полный список таких стоянок и точная их карта — на сайте НПП "Подольские Товтры" (tovtry.com). В эту сеть входят также база "Сокол" с домиками с электро- и водоснабжением и стоянкой для транспорта, детский лагерь "Шанс". Ещё одно заведение для детей, санаторий "Лісова пісня", находится у подножия Кармелюковой горы.

Украинская Атлантида

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Совий яр

Этот заказник в 30 км от Каменец-Подольского напоминает Карпаты — скалы здесь крутые и поднимаются над быстрой речкой Студеницей, левым притоком Днестра. Совий яр охраняется как место природного разнообразия — именно здесь находится самая восточная в Европе буковая роща, а также растут орхидеи и живут редкие виды птиц. Летом в Совьем яру много грибов.

Бакотский залив

О Бакоте мы уже упоминали, но она однозначно заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробнее. История города Бакота началась в XII веке: тогда он был древней столицей "Дальней Руси", или Понизья, которое теперь называется Подольем. Но и до этого на крутых берегах Днестра жили люди, о чём свидетельствуют раскопки языческих капищ. В 1981 году, когда построили Новоднестровскую ГЭС, Бакота была затоплена, и единственное, что от неё осталось, это пещерный монастырь XI века на Белой горе (45 км от Каменец-Подольского). Сейчас Бакота привлекает паломников, которые приходят посмотреть на монашеские кельи и выпить воды из целебных источников, туристов-пешеходов и людей, занимающихся водным спортом, которые ходят по Днестру на байдарках, каяках и т. д. Добраться до Бакоты от Каменец-Подольского можно по-разному. Например, на рейсовом автобусе в направлении села Старая Ушица. Но автобусы ходят нечасто, плюс от ближайшей остановки в селе Грушка до Бакоты идти ещё около 7 км. Удобнее, конечно, добираться на авто (координаты села Бакота: N 48° 35.037’E 26° 59.931’), можно взять такси из Каменца.

Четыре кавалера

В Вербецких товтрах на севере парка стоят Четыре кавалера — так называют холмы, будто выстроившиеся для защиты Каменец-Подольского. Их можно увидеть из окна поезда, так как рядом пролегает железнодорожная ветка на Каменец. Эти товтры прекрасны в любое время года — они безлесные, со степной растительностью и живописными гротами внутри. На южной стороне есть заброшенный известковый карьер, тоже не лишённый очарования.

Товтра Самовыта

Эта гора находится возле сёл Залучье и Черче. Она стоит отдельно от других товтр (N 48°53’20’ Е 26°29’36’). Поэтому на Самовытой сохранилась практически первозданная растительность с редкими и реликтовыми видами. Этот уголок первобытной природы специально охраняют — вокруг товтры выкопан ров. Самовыта — пологий безлесный холм, на вершине которого раскинулись известковые скальные образования. А с вершины открывается отличный вид на окрестные сёла и дальние гряды холмов.

Пещера Атлантида

Один из самых интересных спелеологических объектов Украины расположен в долине реки Збруч возле села Завалье. Карстовая пещера Атлантида была открыта случайно в 1970-х годах киевскими школьниками, которые приезжали на практику. Размер пещеры поражает: её площадь — 4440 кв. м, а строение сложное, в несколько ярусов. В Атлантиде есть крупные залы, узкие ходы и целые лабиринты с подземными водами. Особое украшение пещеры — гипсовые кристаллы: и миниатюрные, и игольчатые, и огромные розетки длиной до 1,5 м. Чтобы добраться до неё, надо ехать от Каменец-Подольского автобусом или автомобилем до села Завалье (время в пути около полутора часов). По пещере проводятся экскурсии разной продолжительности и уровня сложности: "Ознакомительный", "Детальный", "Максимальный", "Экстремальный". В частности, их проводит Хмельницкий спелеоклуб "Атлантида" (тел. (067) 999-2-777; (096) 355-1-255). А его специалисты водят желающих и по другим пещерам региона.