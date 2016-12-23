Командир бригады бойцов, которые в минувшие выходные заняли укрепления боевиков на Светлодарской дуге, впервые прокомментировал ситуацию. Он высоко оценил действия подчиненных и опроверг слухи о том, что удерживать занятые позиции нет смысла, передает ТСН.

"Абсолютно выгодные позиции! Поверьте, что никто не удерживает позиции, которые не нужны. Из того леса, он является господствующей высотой, велся огонь по нашим позициям, которые для нас невыгодны. И мы постоянно там несли потери. Посмотрите статистику: там постоянно были "трехсотые", "двухсотые" (раненые и убитые – ред.) – это было периодически через день-два. У нас сейчас потери, но мы уже взяли те позиции, с которых они нас постоянно беспокоили", - говорит командир бригады Владимир Горбатюк.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 11 наших бойцов получили ранения. Эти потери Вооруженные силы Украины понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.