- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АТО: Боевики сосредоточились на донецком направлении
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 23 декабря
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 23 декабря
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+VKontakte
Читайте также на focus.ua
Новости партнеров
- Врачебные тайны. Глава Минздрава Ульяна Супрун о том, какой будет новая медицина 11477
- Пустая сцена. Где взять элиту? 3424
- Сильнее дружбы. Как женская дружба погубила карьеру президента Южной Кореи 5264
- Гагаузская мечта. Репортаж из страны, где поселился призрак коммунизма 6753
- Самая страшная война. Зачем фотографы снимают вооруженные конфликты 3918
- Вагончик тронулся. Как работает железнодорожная билетная мафия 10225
- Паспортный режим. Микромир человека в объективе Александра Чекменёва 2068
- Быть свободным. История человека, который приближает возвращение Крыма 3585
- Воздевать руки и орать "чей Крым?" — это про инфантильность, — психолог Александр Ройтман 8111
- Потопы и утопии. Что слушать в декабре — плей-лист месяца 658
- У Ревы хотят изменить правила выхода на пенсию 3594 / 4287
- В NASA узнали, как рождаются гигантские "пауки" на Марсе 2985 / 3346
- В Украине станет больше денег 2725 / 3147
- В России хотят запустить железную дорогу в обход Украины до сентября 2017 года 2063 / 2401
- Депутаты одобрили развитие транспортного коридора в обход России 1424 / 1600
- Климкин: Россия хочет из ОРДЛО сделать российский протекторат 1299 / 1460
- Нидерланды могут ратифицировать украинскую ассоциацию в январе, – МИД 1227 / 1379
- Дело Януковича: суд разрешил прокуратуре изъять документы в канцелярии Путина 1209 / 1356
- Приватбанк официально стал государственным 1178 / 1360
- В Италии просыпается супервулкан 1127 / 1652
- Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял скандальный Кива 16 / 10156
- Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 15 / 4521
- Нидерланды могут ратифицировать украинскую ассоциацию в январе, – МИД 14 / 1379
- У Ревы хотят изменить правила выхода на пенсию 13 / 4287
- Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 13 / 87531
- Госдеп США предупреждает об угрозе терактов по всей Европе на Рождество 9 / 79
- Россия заблокировала поиск миссией Красного Креста пропавших без вести в Донбассе 8 / 148
- Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 8 / 2630
- В России хотят запустить железную дорогу в обход Украины до сентября 2017 года 8 / 2401
- В зоопарке Торонто панда вступила в схватку со снеговиком 7 / 1364
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.