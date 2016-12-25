Аваков рассказал о приоритетах работы на следующий год

Бюджет системы МВД на 2017 год – это бюджет развития и прогресса.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на странице МВД в Facebook.

"По всей системе МВД, а это около 360 тысяч человек, мы имеем удовлетворительный бюджет на 2017 год", - подчеркнул он.

Что касается денежного обеспечения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, то бюджет ведомства на 2017 год является прогрессивным. В частности, предусматриваются расходы в сумме 3878,8 млн грн, что на 1431,5 млн грн больше, чем в прошлом году.

"Эти средства позволят повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен", - отметил Аваков.

Государственная миграционная служба, Национальная гвардия и Госпогранслужба, по его словам, получили бюджет для развития и роста.

"Миграционная служба будет выполнять ключевую задачу следующего года – это обеспечение выдачи индивидуальных ID-карт, которые придут на замену старым паспортам", - рассказал Аваков.

Относительно Государственной пограничной службы, то, по мнению министра внутренних дел, уровень финансирования на 2017 год позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.

"Пункты пропуска мы оснастили современными системами, которые интегрированы с системами Интерпола, Европола и нашими базами. Наша граница не должна быть проходным двором и должна отсекать преступников", - подчеркнул министр.

По его словам, для обеспечения роста заработной платы, которую будут получать переподготовленные офицеры полиции, потребуется дополнительное финансирование Национальной полиции Украины в размере 3 млрд грн.

"Мы на эту тему говорили с премьер-министром и депутатскими фракциями. Поэтому я думаю, что от того, какое развитие будет иметь бюджетный год, мы сможем корректировать финансирование работы этих органов", - добавил глава МВД.

Также бюджет позволит до июля 2017 года завершить по всей стране замену старых МРЭО на новые сервисные центры.