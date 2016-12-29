Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины и требует их немедленного освобождения. Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Украина вместе с международными партнерами прилагает все возможные политико-дипломатические и правовые усилия для освобождения из российского плена своих граждан. Однако Москва в нарушение норм международного права и в дальнейшем продолжает удерживать Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Ферата Сайфуллаева, Сергея Литвинова, Алексея Чирния, Руслана Зейтуллаева, Станислава Клыха, Валентина Выгивского, Юрия Примова, Виктора Шура, Александра Костенко, Евгения Панова, Рустема Ваитова, Энвера Бекирова, Эмир-Усеина Кука, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзи Меметова, Мустафу Дегерменджи, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Али Асанова, Андрея Коломийца, Владимира Балуха, Теймура Абдуллаева, Узаира Абдуллаева, Айдера Салединова, Владимира Присича, Алексея Штыбликова, Алексея Бесараба, Владимира Дудко, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Леонида Пархоменко, Редвана Сулейманова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Николая Шиптура и многих других украинцев. Ещё двое граждан Украины - Ильми Умеров и Николай Семена, хотя и не находятся сегодня в тюрьме, однако продолжают подвергаться преследованию со стороны российской оккупационной власти", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лутковская сможет проведать украинских политзаключенных в Москве

В то же время, несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает постыдную практику использования граждан Украины в качестве заложников своей агрессивной политики против нашего государства, подчеркивают в МИДе.

"Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей относительно обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Хотя в Украину и вернулись шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном удерживании на территории государства-оккупанта по меньшей мере 17 украинцев. Ещё больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Свыше ста украинцев в ужасных условиях удерживаются российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - подчеркивается в документе.

В этом контексте Министерство иностранных дел Украины призвало государства-члены ООН предпринять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию из-за злостного нарушения ею ключевых положений Всеобщей декларации прав человека, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство, видов поведения и наказания, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Европейской конвенции о предупреждении пыток либо нечеловеческого или унижающего достоинство, поведения либо наказания, других основополагающих международно-правовых документов, а также пренебрежения требованиями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/C.3/71/L.26 "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Фото: mfa.gov.ua