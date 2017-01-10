Опубликованные Савченко списки заложников могут навредить их семьям, – Тандит

Публикация Надеждой Савченко во вторник списков заложников не поможет ускорить их освобождение, но может повредить их семьям. Такое мнение выразил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает ВВС Украина.

"Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня", - рассказал Тандит.

Он утверждает, что списки во многих моментах "некорректны". "В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень некорректный", - добавил представитель СБУ, который занимается обменом заложников.

По словам Тандита, публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников. "Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шума. Решение по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков", - считает он.

Советник главы СБУ предостерегает, что мошенники получили персональные данные многих украинских заложников и смогут шантажировать родственников - например, требуя выкупа. "По опыту знаю, что опубликование таких списков давало возможность для обогащения не чистым на руку людям. Теперь мошенники получили фамилии, имена, отчества и даты рождения. С помощью справочников могут выходить на семьи и требовать выкуп", - считает Тандит.

Он пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно всех списков, обнародованных Надеждой Савченко. На вопрос, может ли Надежду Савченко ждать наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить. Также он отказался говорить об обнародованном Надеждой Савченко списке россиян, якобы находящихся в украинском плену.

Напомним, ранее во вторник народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала на своей странице в Facebook списки пленных на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых руководство "ДНР"/"ЛНР" хочет получить от украинской стороны.