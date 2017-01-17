США еще в 1994 году взяли на себя обязательство защищать суверенитет Украины, – Порошенко

США, подписав в 1994 году Будапештский меморандум, взяли на себя обязательство защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом напомнил президент Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg в рамках работы на 47-м Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), передает УНИАН.

"Если мы позволим кому-то осуществлять агрессию против суверенной и независимой страны только за ее стремление к реформам, желание построить демократию в западном стиле и борьбу за свободу и демократию – это вопрос ценностей, а не вопрос санкций", – отметил Порошенко.

"Мы имеем Будапештский меморандум, в котором США взяли на себя обязательство защищать и поддерживать наш суверенитет и территориальную целостность, когда мы добровольно отказались от ядерного оружия", – добавил президент Украины.

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При этом Порошенко уверен, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет поддерживать Украину.

"Я абсолютно уверен и не сомневаюсь в поддержке как прежней, так и будущей администрации президента США", – заявил Порошенко.

Напомним, в 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.