Порошенко договорился о встрече с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, говорится в сообщении Администрации президента Украины в Twitter.

"Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться", - заявил Порошенко.

По словам пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, Порошенко отметил, что "окно возможностей в связи с избранием Дональда Трампа президентом США открыто".

I was among the first world leaders, whom @realDonaldTrump called after elections. We agreed to meet – @Poroshenko to @bloomberg