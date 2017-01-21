В ПАСЕ обсудят освобождение украинских пленных, - Геращенко

24 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы делегация Верховной Рады Украины поднимет вопрос освобождения украинских заложников.

Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко.

"О журналистах Романе Сущенко и Николае Семене, о режиссере Олеге Сенцове - пленниках Кремля наша украинская делегация будет говорить в ПАСЕ 24 января во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападках на журналистов (кстати, автор доклада - наш коллега Владимир Арьев). И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях - наших военных и гражданских, и пленниках Кремля, в т.ч. крымских татарах, во время свободных дебатов и обсуждения мониторингового доклада по ситуации в Украине. Боремся за освобождение заложников на всех международных площадках", - написала Геращенко.

Депутат сообщила, что украинские политзаключенные в России получили письма поддержки от президента Украины Петра Порошенко.

"Родственники политзаключенных, которых содержат в РФ, информируют, что ребята получили письма со словами поддержки от президента Порошенко. Что для них эти слова очень важны - государство борется за своих, президент держит диалог с семьями, в т.ч. через своих уполномоченных лиц", - написала Геращенко.

По ее словам, президент на всех международных встречах поднимает вопрос об освобождении украинских пленных.

"Не все можно говорить, не обо всех шагах и усилиях рассказывать публично (пока не достигли результата), но нет такой международной встречи, где бы президент не поднимал вопрос заложников - и тех, кто в РФ, и тех, кто на оккупированных территориях. И на давосских встречах также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетный - и во время диалога президента с новоизбранным генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами", - отметила Геращенко.

В прошлом году, по ее данным, благодаря усилиям президента, дипломатов, Минской группы удалось освободить трех пленников Кремля и около 20 заложников с оккупированных территорий.

Напомним, по данным СБУ, на сегодняшний день боевики на временно оккупированных территориях удерживают в плену 112 украинцев. По информации МИД, на территории РФ незаконно удерживают не менее 17 граждан Украины. Еще больше украинцев безосновательно задержаны и арестованы во временно оккупированном Крыму.

