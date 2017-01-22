Порошенко категорически отверг идею отказа от Донбасса

Цель России – не Донецк или Луганск, а вся Украина

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков относительно отказа от Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", – заявил президент на торжествах по случаю Дня соборности Украины 22 января в Киеве.

Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100% к миру не приведет. Цель России – не Донецк или Луганск, цель России – вся Украина, а не только Крым или Севастополь", – сказал президент.